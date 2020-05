Burgemeesters bespreken Pinksterweekend, het wordt warm

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen blikken maandag vooruit naar het pinksterweekeinde. Het wordt (qua drukte) spannend, want de weersvooruitzichten zijn bijzonder goed.

De burgemeesters praten maandag na over de drukke Hemelvaartsdag van vorige week, meldt een woordvoerster van het Veiligheidsberaad. Al klinkt er gemopper over de vele en verschillende regels verspreid over Nederland, uniforme regels om te grote drukte te bestrijden worden na vandaag niet verwacht.

Horeca gaat open

Bijzonder punt van aandacht zal zijn dat de horeca op tweede pinksterdag om 12.00 uur weer mag openen. Dat betekent dat mensen op terrasjes mogen zitten en onder voorwaarden ook weer uit eten mogen, als een tafel gereserveerd wordt. Mits mensen die geen huishouden vormen of met meer dan twee personen komen, maar anderhalve meter afstand houden. De horeca is blij met de heropening, maar had op een eerdere datum dan 1 juni gehoopt.

De burgemeesters denken dat dat voor grote drukte gaat zorgen. Aan de horeca zelf zal het niet liggen, want elk bedrijf heeft een maximumaantal bezoekers vastgesteld. Gevreesd wordt wel dat er een te grote toeloop van mensen naar de terrassen zal zijn en dat in de omgeving van de horeca te veel personen te dicht op elkaar komen te staan.

Al veel reserveringen

Veel restaurants zijn voor de eerste heropeningsweek al zo goed als volgeboekt. Ook theaters en bioscopen mogen de deuren weer openen, voor maximaal dertig bezoekers tegelijk.

De burgemeesters zijn de voorzitters van de veiligheidsregio’s in het land. Deze regio’s bepalen op grond van noodverordeningen hoe de door het kabinet ingestelde coronamaatregelen worden uitgevoerd. Niet alle regio’s hebben daarin hetzelfde beleid. Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het beraad en burgemeester van Nijmegen, is daarvoor „lokaal maatwerk” nodig. Bruls geeft later op de maandag een toelichting op genomen besluiten.

De zon laat zich volop zien

De Pinksterdagen beloven zondag en maandag zonnig en warm te worden. De temperatuur stijgt naar 20 tot 25 graden. Prima weer voor een wandeling of fietstocht, meldt Weeronline. De weersdienst waarschuwt voor de zonkracht. „Deze is met een UV-index van 6-7 erg hoog en verbranding ligt op de loer.”

Met het mooie weer in het vooruitzicht en de opening van de terrassen verwacht Weeronline „een ware uitdaging voor iedereen”. Meteoroloog Rico Schröder zegt daarom: „Hou je aan de regels die zijn opgesteld en geniet vooral van het aangename weer.”

