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Grootste verliesdag van 2026 op Wall Street door techuitverkoop

Techaandelen kelderden donderdag op de aandelenbeurzen in New York, waardoor Wall Street zijn slechtste beursdag sinds april vorig jaar doormaakte. Beleggers vrezen dat de Democratische overwinning bij midtermverkiezingen grote gevolgen kan hebben voor de opmars van kunstmatige intelligentie (AI). Mogelijk volgen er straks strengere regels en zien bedrijven zich genoodzaakt om hun forse investeringen in AI te temperen. Daardoor gingen AI-gerelateerde aandelen massaal in de uitverkoop.

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De brede S&P 500-index eindigde 4,4 procent lager, op 7353,73 punten. De laatste keer dat de graadmeter sterker zakte was kort na Donald Trumps Liberation Day begin april vorig jaar, toen hij voor tal van landen importheffingen aankondigde. In de techsector is donderdag voor duizenden miljarden aan beurswaarde in rook opgegaan. Techgraadmeter Nasdaq verloor wel 5,5 procent tot 24.315,00 punten. De bekende Dow Jonesindex ging daarnaast 3,4 procent lager de handel uit op 51.523,06 punten.

Het grote chipconcern Nvidia werd door beleggers meer dan 9 procent lager gezet. Ook de bedrijven van Elon Musk verloren flink. SpaceX en Tesla, waar hij de leiding heeft en waarin hij een groot belang heeft, verloren respectievelijk ruim 9 en bijna 11 procent. Hierdoor teert het vermogen van Musk ook in, al is nog niet direct te zeggen met hoeveel precies. Musk besteedde voor de verkiezingen ook nog bijna een half miljard dollar aan steun voor Republikeinse kandidaten.

Koerscorrectie

De verkoopgolf op Wall Street wist de flinke koerswinsten van woensdag makkelijk uit. Toen stuurde de overwinning van de Democraten in het Congres de olieprijs nog flink omlaag, door de verwachting dat de verkiezingen een einde aan de oorlog met Iran dichterbij zouden brengen. Donderdag gingen de olieprijzen juist weer tot ruim 4 procent omhoog.

De laatste maanden werd al vaker getwijfeld over de flink opgevoerde beurswaardes van techbedrijven, omdat onzeker is of hun vele investeringen zich wel gaan terugverdienen. Ook werd door kenners al gewaarschuwd voor de mogelijkheid van een koerscorrectie. Of dit de correctie is, is nog lastig te zeggen. De koersen van techbedrijven zakten de laatste tijd vaker door zorgen over de AI. Telkens volgde snel weer herstel.

Volgens een kenner van de firma JonesTrading hebben beleggers even geen idee wat ze nu moeten denken van de te verwachten winsten van veel techbedrijven. „Daarom nemen ze minder risico totdat er weer duidelijkheid is, en dat zal nog wel even duren.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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