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Dit zijn de 10 beste steden in Europa voor soloreizigers: populaire bestemming eindigt onderaan

Praag is volgens een nieuwe ranglijst de beste Europese stad voor soloreizigers. Bagageopslagbedrijf Radical Storage vergeleek 48 steden op onder meer kosten en veiligheid. Opvallend: populaire vakantiebestemmingen als Venetië en Zürich scoren juist slecht.

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Wie alleen op vakantie gaat, hoeft met niemand rekening te houden. Zelf bepalen waar je eet, wat je bezoekt en hoelang je ergens blijft… het klinkt voor veel reizigers aantrekkelijk. Toch kan het best spannend zijn om voor het eerst in je eentje op pad te gaan. Vooral de keuze voor een bestemming speelt daarbij een belangrijke rol.

Bagageopslagbedrijf Radical Storage onderzocht daarom welke Europese steden het meest geschikt zijn voor soloreizigers. Voor de zogenoemde Solo Travel Index werden de 48 meest bezochte steden van Europa beoordeeld op elf factoren. Daarbij werd onder meer gekeken naar de gemiddelde dagelijkse uitgaven, veiligheid en het aantal hostels.

Praag is de beste stad voor soloreizigers: 134 euro per dag

De grote winnaar is Praag. De Tsjechische hoofdstad scoort volgens het onderzoek goed op zowel betaalbaarheid als veiligheid. Voor een gemiddelde dag met overnachting, eten, vervoer en activiteiten ben je er zo’n 134 euro kwijt. Daarnaast staat Praag op de achtste plaats als het gaat om veiligheid binnen de onderzochte steden. En, niet geheel onbelangrijk in deze tijd van het jaar, Praag is ook heel mooi tijdens de kerstperiode.

Op de tweede plek staat het Poolse Krakau. Deze stad is zelfs de op een na goedkoopste bestemming uit het onderzoek – én is ook mooi versierd de komende weken. Istanbul eindigt op de derde plaats. De Turkse metropool dankt die positie onder meer aan de lage prijzen voor een bed in een gedeelde hostelkamer. Die zijn nergens in de onderzochte steden zo laag. Ook Portugal en Spanje blijken aantrekkelijke bestemmingen voor mensen die alleen reizen. Beide landen hebben twee steden in de top tien staan.

Top 10: dit zijn de beste Europese steden voor soloreizigers

Praag, Tsjechië Krakau, Polen Istanbul, Turkije Lissabon, Portugal Gdańsk, Polen Berlijn, Duitsland Porto, Portugal Sevilla, Spanje Barcelona, Spanje Riga, Letland

Zürich eindigt onderaan: 168 euro voor alleen een overnachting

Niet iedere populaire Europese bestemming komt even goed uit het onderzoek. Vooral steden waar hotels, restaurants en vervoer duur zijn, scoren minder goed. Wie alleen reist, kan de kosten voor een hotelkamer immers niet delen met een reisgenoot. En een taxi niet kunnen delen voel je vaak ook vrij vlot in je portemonnee.

Zürich eindigt daarom helemaal onderaan de ranglijst. In de Zwitserse stad kost een overnachting gemiddeld 168 euro, het hoogste bedrag van alle onderzochte bestemmingen. Ook eten en vervoer zijn er relatief prijzig. De IJslandse hoofdstad Reykjavik staat op de voorlaatste plaats, gevolgd door Venetië. Ook deze steden scoren vooral slecht vanwege de hoge kosten.

Het prijsverschil tussen de best en slechtst scorende bestemmingen is behoorlijk groot. Volgens Radical Storage kost een dag in de tien laagst beoordeelde steden gemiddeld 252 euro. In de tien best scorende steden is dat gemiddeld 153 euro. Dat scheelt bijna 100 euro per dag.

Top 10: deze Europese steden scoren het slechtst voor soloreizigers

Zürich, Zwitserland Reykjavik, IJsland Venetië, Italië Aarhus, Denemarken Keulen, Duitsland Genève, Zwitserland Frankfurt, Duitsland Nice, Frankrijk Marseille, Frankrijk Dublin, Ierland

Dat een stad laag eindigt, betekent overigens niet dat je er niet prettig alleen kunt reizen. De ranglijst kijkt naar een combinatie van factoren, waarbij ook de kosten zwaar meewegen. Wie vooral op zoek is naar een betaalbare solotrip, lijkt volgens dit onderzoek in Oost-Europa in ieder geval goed te zitten.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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