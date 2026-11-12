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Aandeel Nvidia hard onderuit na opstappen topman

Nvidia heeft donderdag bij de opening van de beurzen in New York ruim 500 miljard dollar aan beurswaarde verloren. De grootste verkoper van AI-chips ter wereld wist een dag eerder nog wat te herstellen van de koersval deze week die volgde op de affaire van topman Jensen Huang met een vermeende Chinese spion. Het aandeel ging evenwel 13 procent onderuit nadat het vertrek van Huang was aangekondigd.

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De bekende Nvidia-topman, die synoniem is geworden met de snelle groei van de AI-sector, had niet alleen een relatie met een vermeende spion, maar ook met een van zijn directe medewerkers. De spionageaffaire heeft al geleid tot massaclaims van beleggers tegen Nvidia en Huang waarin ze schadevergoedingen eisen vanwege misleiding. De positie van Huang is door de onthullingen onder zware druk komen te staan.

Het forse verlies van Nvidia zette ook de bredere techsector onder druk. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq-index verloor 1,2 procent tot 25.168 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 7597,75 punten, terwijl de Dow-Jonesindex 0,2 procent won tot 52.552,69 punten.

Extern bureau

Nvidia is onder Huang naast een belangrijke ontwikkelaar van chips ook een belangrijke spil geworden in grote financieringsdeals voor de verdere uitbreiding van de AI-sector. Door het forse verlies duikt Nvidia, een van ’s werelds waardevolste bedrijven, weer onder een beurswaarde van 4000 miljard dollar.

Volgens persbureau Bloomberg heeft Nvidia al een extern bureau ingeschakeld om een opvolger van Huang te vinden. Elon Musk sprak op X zijn steun uit voor Huang en verklaarde dat het een eer zou zijn om de Nvidia-topman in dienst te nemen. Musk en Huang kennen elkaar al jaren en Nvidia is een belangrijke leverancier van chips aan Tesla en SpaceX, waarvan Musk de baas is. Tesla won 0,9 procent en SpaceX won 2,6 procent.

De Nvidia-affaire zorgt ook voor oplopende spanningen tussen China en de VS. Volgens China gebruiken de VS de valse beschuldigingen van spionage als voorwendsel om een technologische „blokkade” tegen China in te stellen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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