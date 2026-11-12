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Topman Nvidia stapt op na onrust rond affaire

De topman van Nvidia, Jensen Huang, is opgestapt, meldt het AI-chipbedrijf donderdag. De stap volgt op de onrust die recent is ontstaan nadat zijn affaire met een vermeende Chinese spion bekend werd. Colette Kress, financieel directeur van Nvidia, volgt Huang tijdelijk op als hoogste baas van het bedrijf.

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De affaire met Alice Huang (geen familie) kwam vorige week aan het licht na berichtgeving door onder meer The New York Times. Ze is een voormalig bestuurder van Megaspeed International, een datacentrumbedrijf uit Singapore dat een grote klant van Nvidia is. Eerder deze week meldde dezelfde krant dat Jensen Huang ook een verhouding met een werknemer had die direct aan hem rapporteert. Dat zou in strijd zijn met de interne gedragscode van het bedrijf. The Wall Street Journal schreef die dag al dat Nvidia zich beraadt op zijn ontslag. Daar is nu dus een besluit over genomen.

Nvidia, de grootste verkoper van AI-chips ter wereld, noemt de bijdrage van de oud-topman en medeoprichter van het bedrijf „diepgaand”. In een verklaring bedanken het bedrijf en de raad van bestuur hem voor „zijn onschatbare bijdragen aan het bedrijf en de sector”.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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