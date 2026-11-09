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Affaire Nvidia-baas kost bedrijf ruim 350 miljard aan beurswaarde

Chipconcern Nvidia is op de beurs in New York onderuitgegaan door een affaire van topman Jensen Huang. Hij heeft toegegeven een romance te hebben gehad met een vrouw die wordt verdacht van spionage voor China. Beleggers vragen zich onder meer af of Huang nu nog wel kan aanblijven bij Nvidia. Ze hebben het aandeel maandag zo’n 8 procent lager gezet. Dat betekent dat er meer dan 350 miljard dollar aan beurswaarde in rook is opgegaan.

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De 63-jarige Huang heeft de affaire openlijk in een memo aan zijn personeel toegegeven. „Ik ben mijn vrouw ontrouw geweest”, formuleerde hij, met de toevoeging dat het hem heel erg spijt. Zijn bedrijf heeft een onderzoek ingesteld na mediaberichten dat Huang mogelijk het doelwit is geweest van een buitenlandse inlichtingenoperatie.

De spionne in kwestie, Alice Huang (die anders dan de naam doet vermoeden geen familie is), zou door de Chinese regering zijn ingezet om de Nvidia-topman te bespelen. De zakenvrouw was eerder bestuurder van Megaspeed International, een datacentrumbedrijf uit Singapore dat ook een grote klant is van Nvidia. Er zijn ook al verschillende foto’s opgedoken waarin de doorgaans zwarte leren jacks dragende Nvidia-baas met haar te zien is.

Kunstmatige intelligentie

Nvidia zegt geen reden te hebben om aan te nemen dat de Amerikaanse nationale veiligheid is geschaad of dat geheimen van het bedrijf zijn gelekt. Toch wil het bedrijf alles tot op de bodem uitgezocht hebben. Het incident dreigt de opmars van kunstmatige intelligentie, waarover al veel te doen is, verder in de war te sturen. Nvidia maakt chips die cruciaal zijn voor AI en is een van de meest waardevolle bedrijven ter wereld. Onrust binnen het bedrijf kan door de hele sector doorwerken.

Maandag lijkt de schade op Wall Street wel beperkt te blijven tot Nvidia zelf. Na de flinke verliezen op de beurs van vorige week is er in het algemeen juist sprake van koersherstel. De Dow Jonesindex noteerde in de vroege handel 1,2 procent hoger op 51.872 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 7463 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 1,5 procent bij op 24.955 punten.

Google-moederbedrijf Alphabet zwengelde de concurrentiestrijd met Nvidia ook nog verder aan en kondigde twee nieuwe varianten van TPU’s aan. Dat zijn speciaal ontworpen halfgeleiders die helpen bij het ontwikkelen en draaien van AI-software. Het concern wil profiteren van zijn snelle opmars als uitdager van Nvidia op een markt die honderden miljarden dollars waard is. Het aandeel won een kleine 4 procent.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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