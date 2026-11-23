Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nvidia wint bijna 1000 miljard beurswaarde terug na nieuws Huang

Chipconcern Nvidia is maandag omhooggeschoten op de aandelenbeurs in New York na het herbenoemen van Jensen Huang als topman. Het aandeel won bij de opening zo’n 30 procent, goed voor een waardestijging van bijna 1000 miljard dollar. Andere aandelenbeurzen wereldwijd gingen mee in het hernieuwde optimisme.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De medeoprichter van Nvidia trad op 12 november terug na een reeks onthullingen over affaires, waaronder met een vermeende Chinese spion. Mede door het nieuws van zijn herbenoeming vonden ook andere zwaar afgestrafte chipbedrijven en AI-gerelateerde aandelen de weg omhoog. Beleggers deden die vrijdag nog massaal van de hand door de aanhoudende zorgen of de enorme investeringen in AI wel terugverdiend kunnen worden.

De beurzen in New York lieten bij de opening een opmerkelijk herstel zien. De Dow-Jonesindex stond kort na opening 2,5 procent hoger op 49.304 punten. De S&P 500-index won ruim 4 procent op 7190 punten en techgraadmeter Nasdaq klom meer dan 6 procent tot 23.999 punten.

Thanksgiving

Het herstel volgde op een turbulente week voor de AI-sector. De techzware Nasdaq kelderde vrijdag nog ruim 5 procent en kende de slechtste beursweek in meer dan zes jaar. De index zag ook de jaarwinst volledig verdampen.

Beleggers in de Verenigde Staten maken zich ook op voor een korte handelsweek. Wall Street is donderdag dicht vanwege Thanksgiving en is op Black Friday een halve dag open.

CrowdStrike

De AI-gerelateerde aandelen zijn de afgelopen jaren flink in waarde gestegen en zorgden ook dit jaar voor recordstanden op de beurzen door het optimisme over de opkomst van kunstmatige intelligentie. De overwinning van de Democraten bij de Amerikaanse verkiezingen en het spionageschandaal rond Huang hebben de angst voor strengere regels in de AI-sector echter aangewakkerd.

Andere grote chipproducenten als AMD, Marvell Technology en Micron Technology wonnen maandag tot 15 procent, na koersverliezen van tot 14 procent op vrijdag. Anthropic stond een fractie hoger. De maker van chatbot Claude sloot vrijdag 8,5 procent lager, na het historische beursdebuut van het AI-bedrijf op donderdag.

Zscaler werd ruim 18 procent meer waard. Cyberbeveiliger CrowdStrike (min 8 procent) wil zijn branchegenoot kopen voor bijna 44 miljard dollar. De overname is een van de grootste ooit in de sector.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties