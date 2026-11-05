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Ook KLM-vlucht kreeg bommelding

Nog twee vluchten zijn donderdag doelwit geweest van een bommelding, waaronder een KLM-vlucht richting Tel Aviv. Dat meldt de Roemeense veiligheidsdienst en wordt desgevraagd door KLM bevestigd aan het ANP. Het toestel maakte een geplande tussenstop in Boekarest, nadat het was vertrokken van Schiphol.

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Vlucht KL416 vertrok om 16.40 uur vanuit Amsterdam, waarna om 19.30 uur een bommelding binnenkwam, aldus een woordvoerder van KLM. Het toestel maakte daarop de geplande tussenstop in Boekarest, waarna de inzittenden en bemanningsleden van boord konden. Het toestel wordt onderzocht. Daarna wordt bepaald of de vlucht kan worden vervolgd, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Eerder op de dag sprak topman van Air France-KLM Benjamin Smith nog over de vele bommeldingen die deze week het vliegverkeer in Europa verstoren. Bij de presentatie van de kwartaalresultaten merkte hij op dat hij zoiets nog niet eerder had gezien. Vooral de manier waarop het gecoördineerd lijkt, was volgens hem nieuw. De topman stelde ook dat de luchtvaartcombinatie goed voorbereid is om met dit soort dreigementen om te gaan.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zegt op dit moment niet te weten waar de bommeldingen vandaan komen. „Het aantal bommeldingen zo kort achter elkaar is opvallend en heeft de bijzondere aandacht van de NCTV”, laat een woordvoerder weten. „Het is helaas niet te voorkomen dat dergelijke meldingen worden gedaan. Luchtvaartmaatschappijen hebben speciale procedures voor de afhandeling van deze meldingen.” Dergelijke meldingen moeten altijd serieus worden genomen, aldus de NCTV.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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