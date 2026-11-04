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Inflatie stijgt verder tot 3,7 procent in oktober

Het dagelijks leven in Nederland is in oktober 3,7 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een snelle raming. De inflatie is daarmee verder opgelopen, na de stijging tot 3,4 procent in september. Boodschappen werden opnieuw iets goedkoper vergeleken met een jaar geleden, maar energie en motorbrandstoffen werden opnieuw duurder.

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Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen dit jaar flink gestegen. De inflatie kwam daardoor in mei al uit op 3,5 procent. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie 2,4 procent. De inflatie ligt nu op het hoogste niveau sinds april 2025.

In oktober stegen de prijzen van energie en motorbrandstoffen met ruim 14 procent, na een stijging van bijna 14 procent in september. De prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak daalden met 0,6 procent, na een daling van 1,2 procent in september. Afgelopen maanden was al merkbaar dat boodschappen niet of nauwelijks meer in prijs stegen.

Dienstensector

De prijzen in de dienstensector stegen met 3,9 procent, na een toename van eveneens 3,9 procent een maand eerder. Industriële goederen werden 1,9 procent duurder, na een stijging van 1,5 procent in september.

In vergelijking met september stegen de prijzen voor consumenten in oktober met 0,7 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan. Die afprijzingen zijn geen blijvende prijsdaling.

Eurozone

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 3,3 procent, tegen 3 procent in september. Bij de binnen de Europese Unie afgesproken methode wordt geen rekening gehouden met de kosten voor het wonen in de eigen woning. Bij de Nederlandse methode tellen die wel mee.

Later in de ochtend komt het Europese statistiekbureau Eurostat met voorlopige cijfers over de consumentenprijzen in de eurozone in oktober. In september steeg de inflatie in het eurogebied naar 3,8 procent, van 3,2 procent in augustus, door de hoge brandstofprijzen. Dat is het hoogste niveau sinds september 2023.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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