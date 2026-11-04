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Inflatie eurozone stijgt tot 4 procent door hogere energieprijs

A giant Euro sign is seen inside the headquarters of the European Central Bank (ECB) in Frankfurt am Main, western Germany, on June 11, 2026, ahead of the bank's meeting on the Eurozone's monetary policy. The European Central Bank is set to hike interest rates on June 11 for the first time since 2023 as the Iran war fuels inflation, despite concerns the move could hit growth in the struggling eurozone. Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
ANP / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV

De inflatie in de eurozone is in oktober verder gestegen naar 4 procent door de hogere brandstofprijzen, het hoogste niveau sinds september 2023. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Economen hadden ook gerekend op een inflatie van 4 procent.

In september stegen de consumentenprijzen in het eurogebied nog met 3,8 procent, na een stijging van 3,2 procent in augustus. In februari, voor de Iranoorlog, bedroeg de inflatie slechts 1,9 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen hard gestegen en die hogere energieprijzen stuwen de inflatie.

Energie werd in oktober bijna 21 procent duurder, na een prijsstijging van bijna 19 procent in september. Diensten werden 3,3 procent duurder, na een prijsstijging van 3,2 procent een maand eerder. De prijsstijging van voeding, alcohol en tabak bedroeg 1,6 procent, na een toename van 1,3 procent in september.

Kerninflatie

Dat de inflatie vooral wordt aangejaagd door de energieprijzen, blijkt uit de zogeheten kerninflatie. In dat cijfer worden de sterk schommelende prijzen voor energie, voeding, alcohol en tabak niet meegerekend. De kerninflatie in de eurozone bleef in oktober onveranderd op 2,5 procent.

De inflatie in het eurogebied is nu het dubbele van de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) van rond de 2 procent. De ECB verhoogde in juni en september de rente om de inflatie te bestrijden, maar hield in oktober een rentepauze om de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de inflatie verder af te wachten. In december gaat de centrale bank de rente naar verwachting verder verhogen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eerder op de dag dat de Nederlandse inflatie op basis van de Europese rekenmethode in oktober is gestegen tot 3,3 procent, van 3 procent in september. Die rekenmethode wordt gebruikt om de inflatiecijfers van de eurolanden te vergelijken. Volgens de eigen rekenmethode van het CBS kwam de inflatie in Nederland vorige maand uit op 3,7 procent. Dat is het hoogste niveau sinds april 2025.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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