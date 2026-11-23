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Flinke stijging Europese gasprijs door kouder weer

De Europese gasprijs is maandagochtend flink gestegen door het koudere weer in het noordwesten van Europa. Daardoor neemt de vraag naar gas voor verwarming van woningen en gebouwen toe.

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Op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam steeg de prijs met bijna 6 procent tot meer dan 93 euro per megawattuur. Volgens de meest recente voorspellingen zal in Noordwest-Europa het koude weer tot begin december aan kunnen houden, met temperaturen die aanzienlijk lager liggen dan gemiddeld. Ook kan de wind deze week rond Duitsland, Nederland en Denemarken zwakker zijn, wat zorgt voor minder stroom uit windenergie.

Naast het koudere weer blijft ook de oorlog in het Midden-Oosten invloed hebben op de gasprijs, doordat gasleveringen uit de regio zijn weggevallen. Eind oktober steeg de gasprijs nog tot meer dan 100 euro per megawattuur, wat sinds eind 2022 niet meer was voorgekomen.

Ondergrondse gasvoorraden

De prijs is nog wel altijd ver verwijderd van de enorme piek van eind 2022 na de Russische invasie van Oekraïne, waardoor de Russische gasleveringen aan Europa vrijwel geheel stopten. Toen steeg de gasprijs zelfs naar meer dan 340 euro per megawattuur.

De Europese gasvoorraden zijn nu voor ruim 69 procent gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zitten voor bijna 60 procent vol.

Ook in Japan, Zuid-Korea en delen van China is de temperatuur deze week aan het dalen. Dat kan zorgen voor meer concurrentie op de markt voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en dus stijgende prijzen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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