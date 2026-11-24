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Sleijpen waarschuwt voor mogelijk dagenlange verstoring banken

Het Nederlandse financiële systeem wordt in toenemende mate bedreigd door cyberaanvallen. President Olaf Sleijpen van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwt dat aanvallen van hackers door de opmars van AI steeds sneller en krachtiger worden. Hij acht het niet ondenkbaar dat banken met eenzelfde dagenlange verstoring te maken krijgen als onlangs Albert Heijn-moederbedrijf Ahold Delhaize.

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„Digitale aanvallen zijn inmiddels een dagelijkse realiteit”, zei Sleijpen dinsdag bij de presentatie van een rapport over gevaren voor de financiële stabiliteit. „Tot dusver hebben deze cyberaanvallen geen brede verstoringen in de financiële sector veroorzaakt. Maar dit kan wel gebeuren. Sterker nog, we moeten er gewoon rekening mee houden.”

Ahold Delhaize zag zich vorige maand genoodzaakt de websites van onder meer Albert Heijn dagenlang preventief uit te schakelen na een cyberaanval. Daardoor stopte ook de boodschappenbezorging en waren er winkels met lege schappen. „Ook bij een cyberincident in de financiële sector kan het nodig en ook verstandig zijn om voor een aantal uren of dagen systemen af te schakelen van het internet”, aldus Sleijpen.

Uitvalssituaties

De maatschappij moet zich hierop voorbereiden, vindt hij. „De 24-uurseconomie zal niet altijd kunnen blijven draaien.” Eerder adviseerde DNB Nederlanders al om voor zo’n 70 euro contant geld achter de hand te houden voor het geval ze drie dagen niet bij hun bankrekening kunnen. Daarbij hamerde de bank op het belang de cyberbeveiliging op te schroeven.

Volgens Sleijpen is het ook belangrijk dat er in Nederland meer geoefend wordt met uitvalssituaties. Bij banken gebeurt dat volgens hem al veel, maar met andere sectoren nog te weinig. „De financiële sector zou ook wel eens willen oefenen met de energiesector aan tafel of met de telecom.” De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zou dan de regie kunnen krijgen.

DNB beschouwt cyberdreiging momenteel als het belangrijkste risico voor de financiële stabiliteit. Een ander groot risico is volgens DNB een correctie op de aandelenmarkten door twijfel bij beleggers over de hoge waarderingen van techbedrijven. Ook komt de houdbaarheid van hoge overheidsschulden verder onder druk te staan nu de rente oploopt. Sleijpen wees erop dat risico’s ook tegelijkertijd kunnen optreden en elkaar kunnen versterken. Eerder sprak hij al van „code oranje” door de vele risico’s. Nu beoordeelt hij de situatie als „donkeroranje”. Zijn ‘bolletje’ voor cyberdreiging kleurt al rood.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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