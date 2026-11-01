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Cryptobeurs Binance hervat opname cryptomunten na recordhack

epa11198749 A special computer keyboard belonging to a Binance game console displayed at Crypto Expo Europe 2024 conference in Bucharest, Romania, 04 March 2024. Binance is a global company, founded in 2017, that operates the largest cryptocurrency exchange as daily trading volume of cryptocurrencies. Crypto Expo Europe conference, held on 03 and 04 March in Bucharest, is one of the largest events in the crypto and blockchain industry, aiming on the crypto markets in Central and Eastern Europe and bringing together builders and top Web3 educators to boost a blockchain and fintech startup boom. The conference gathers more than 3,000 attendees, 115 speakers, 59 international exhibitors and organizing 81 workshops and seminars for the 2024 edition. EPA/Robert Ghement
ANP / EPA / Robert Ghement

Binance heeft de opnames van cryptomunten hervat, enkele dagen nadat hackers voor een recordbedrag van meer dan 6 miljard dollar aan crypto’s hadden geroofd. ’s Werelds grootste cryptobeurs legde de transacties vrijdagochtend in Azië stil, nadat de hack bekend was geworden. Zondag werd in Azië de opname van bitcoin weer opengesteld. Stapsgewijs volgen andere digitale munten.

„We pakken dit gefaseerd aan en geven daarbij voorrang aan tokens op basis van de vraag van gebruikers in de afgelopen week”, heeft Binance laten weten. „Zo kan elk netwerk en elk activapaar zorgvuldig worden hersteld, waarbij de stabiliteits- en veiligheidscontroles zijn afgerond voordat de toegang weer wordt geopend.”

De Amerikaanse FBI maakte zaterdag bekend dat Noord-Korea waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de cryptoroof. De hack wordt toegeschreven aan TraderTraitor, een elitehackereenheid uit Noord-Korea die de FBI eerder de schuld gaf van een aanval op beurs Bybit in 2025.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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