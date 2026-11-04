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Ahold Delhaize geeft omzet- en winstwaarschuwing na cyberaanval

Ahold Delhaize, eigenaar van onder meer Albert Heijn, Etos, Gall & Gall en bol, verwacht dat de omzet in het vierde kwartaal tussen de 200 miljoen en 250 miljoen euro lager uitvalt als gevolg van de cyberaanval vorige maand. Het bedrijfsresultaat valt hierdoor tussen de 75 miljoen en 100 miljoen euro lager uit, maakte het concern woensdag bekend.

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Ahold Delhaize werd vorige maand getroffen door een cyberaanval, die leidde tot grote verstoringen bij Albert Heijn en andere winkelketens van het concern. Om de gevolgen van de aanval te beperken, haalde Ahold Delhaize uit voorzorg een aantal systemen offline. Daardoor waren de websites en apps van verschillende winkelketens dagenlang onbereikbaar. Ook kwamen meerdere distributiecentra stil te liggen, waardoor winkels te maken kregen met lege schappen.

„Hoewel het grootste deel van de verstoring binnen twee weken onder controle was, wordt er nog steeds gewerkt aan het volledig herstellen van onze normale bedrijfsactiviteiten”, zegt topman Frans Muller in een toelichting op de resultaten.

Hij verwacht nu dat de winstmarge van het concern in heel 2026 uitkomt „in de buurt van” 4 procent. Eerder was dit circa 4 procent. De winst per aandeel groeit dit jaar naar verwachting met „lage enkelcijferige” percentages. Ahold Delhaize ging eerder uit van een groei met midden- tot hoge percentages van enkele cijfers.

Het concern behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 23,1 miljard euro, 1,9 procent meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Zonder ongunstige wisselkoersen zou dat een stijging van 2,6 procent zijn geweest. De operationele winst van het in Zaandam gevestigde Ahold Delhaize steeg in het derde kwartaal met ruim 7 procent tot 976 miljoen euro.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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