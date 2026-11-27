Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massaclaim in de maak tegen ABP om pensioennadeel

Pensioenfonds ABP moet vrezen voor een rechtszaak namens mensen die pensioengeld mislopen. Er is een massaclaim namens veertigers en vijftigers in de maak, waarin advocaten stellen dat het ambtenarenfonds te karig was met informatie over de mogelijke nadelen voor het pensioen van een baanwissel.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Advocaat Diederik van der Kooij bevestigt na een bericht van MAX-programma Meldpunt Actueel dat hij een massaclaim voorbereidt. De kwestie draait om problemen bij pensioendeelnemers van middelbare leeftijd. In het oude pensioenstelsel droegen jongeren relatief veel bij en ouderen relatief weinig, terwijl ze evenveel pensioen opbouwden. In het nieuwe pensioenstelsel houdt dit op, wat een pensioengat kan veroorzaken bij veertigers en vijftigers.

Er zijn compensatieregelingen, maar die krijg je alleen op het moment dat een pensioenfonds overstapt op het nieuwe stelsel. Mensen die van baan wisselen kunnen daardoor tussen wal en schip raken, als ze van een nog niet overgestapt fonds overgaan naar een fonds dat al wel in het nieuwe stelsel zit.

40.000 mensen

Volgens Van der Kooij speelt het probleem bij ABP voor naar schatting 40.000 mensen. Het fonds informeerde pensioendeelnemers over de mogelijke nadelen, maar volgens de advocaat niet goed genoeg. Zo kwam de waarschuwing over het pensioengat volgens hem laat. Ook had ABP duidelijk moeten zeggen dat het om een gat van soms wel tienduizenden euro’s ging, vindt de advocaat.

Het is nog niet helemaal zeker of de massaclaim er daadwerkelijk komt. Dat hangt nog af van de financiering. Massaclaims worden doorgaans gefinancierd door commerciële partijen.

ABP is om een reactie gevraagd.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties