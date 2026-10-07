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Staat wil belang in ABN AMRO verlagen naar 10,5 procent

De Nederlandse staat gaat zijn belang in ABN AMRO verder afbouwen naar 10,5 procent, van de huidige 20,7 procent. Dat meldt NLFI, de stichting die namens de Staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert.

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De verkoop van de certificaten van aandelen verloopt via een vooraf overeengekomen handelsplan dat zal worden uitgevoerd door BofA Securities Europe. Het plan treedt de komende dagen in werking en zal eindigen wanneer het maximale aantal certificaten is verkocht.

ABN AMRO werd tijdens de kredietcrisis van 2008 genationaliseerd om de bank van de ondergang te redden. De bank werd in 2015 naar de beurs gebracht en sindsdien is de Staat het belang stapsgewijs aan het afbouwen.

Vorige verkoop

De vorige verkoop van een belang door de Staat werd in juli afgerond in een vierde handelsplan. Die verkoop leverde de Staat ongeveer 2,5 miljard euro op. De beurswaarde van ABN AMRO bedroeg dinsdag ongeveer 34,5 miljard euro.

Topvrouw Marguerite Bérard zei tegen persbureau Bloomberg het besluit van de Staat te verwelkomen en dat de verdere afbouw van het belang al was verwacht. Sinds begin dit jaar is de beurskoers van de bank in Amsterdam sterk gestegen.

ABN AMRO kondigde vorig jaar aan meer dan 5000 banen te schrappen om winstgevender te worden. Vorig jaar en eerder dit jaar verdwenen er al banen. In het tweede kwartaal nam het aantal arbeidsplaatsen met 253 af. Daarmee heeft de bank al ongeveer 45 procent van de totale banenreductie achter de rug.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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