Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Politie start strafrechtelijk onderzoek naar cyberaanval Ahold

De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de cyberaanval die de afgelopen tijd voor grote problemen zorgde bij Albert Heijn en andere ketens van winkelconcern Ahold Delhaize. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan het ANP.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

„Ahold Delhaize heeft aangifte gedaan. We doen nooit uitspraken over lopende onderzoeken”, aldus de woordvoerder. Vorige week riep de politie Ahold Delhaize al publiekelijk op om aangifte te doen, zoals altijd bij cyberincidenten. Hoe eerder dit zou gebeuren, hoe beter voor de opsporing.

Ahold Delhaize, het concern achter ook onder meer Etos en Gall & Gall, deed uiteindelijk maandag aangifte, ruim een week na het incident. Het bedrijf kreeg vooralsnog geen signalen dat er gevoelige gegevens van klanten, medewerkers of partners zijn buitgemaakt. Wel is uit eigen onderzoek van Ahold gebleken dat de verdachte activiteit het gevolg was van „kwaadwillende acties van derden”.

Misgelopen omzet

Door het incident had Ahold Delhaize preventief bepaalde systemen offline gehaald. Daardoor waren de websites en apps van zijn merken dagenlang onbereikbaar. Ook meerdere distributiecentra lagen stil, wat leidde tot lege schappen.

Albert Heijn is vrijdag na een kleine twee weken weer begonnen met het bezorgen van boodschappen bij mensen thuis en op het werk. Retaildeskundigen schatten eerder deze week dat Albert Heijn 100 tot 200 miljoen euro omzet heeft misgelopen door het incident.

Ahold Delhaize zegt in een reactie dat het aan de politie is om te besluiten een strafrechtelijk onderzoek te starten „en dat hebben ze vandaag bekendgemaakt”. „Uiteraard ondersteunen wij de politie bij het onderzoek.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties