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Politie bestudeert aangifte cyberincident Ahold Delhaize

De politie bestudeert de aangifte van een cyberveiligheidsincident door winkelconcern Ahold Delhaize. Volgens een woordvoerder houdt de politie ook goed contact met het moederbedrijf van ketens als Albert Heijn, Etos en Gall & Gall over het incident. Het bedrijf haalde vanwege het cyberincident uit voorzorg systemen offline, waardoor veel webshops onbereikbaar waren en de bevoorrading van winkels in de problemen kwam.

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Het is nog onduidelijk of de politie ook een onderzoek begint. Ahold Delhaize deed maandag formeel aangifte, ruim een week nadat het bedrijf verdachte activiteiten in zijn IT-systemen opmerkte. Volgens een woordvoerder had de volledige inzet van de organisatie als reactie op het veiligheidsincident prioriteit.

Het concern meldde die ontdekking wel binnen 24 uur aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en stond sinds het begin van het incident in contact met de Nederlandse politie. „Wij blijven volledig in contact met de bevoegde autoriteiten en zullen hun onderzoeken blijven ondersteunen, terwijl we ons tegelijkertijd onverminderd inzetten om onze dienstverlening voor klanten zo snel mogelijk volledig te herstellen”, stelt het bedrijf.

Onderzoek

Het onderzoek van Ahold Delhaize naar het incident loopt nog. Het bedrijf meldde vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat gegevens van klanten, werknemers of partners zijn buitgemaakt.

Bij het wachten met de aangifte na een cyberveiligheidsincident kan meespelen dat dit tijd vraagt van IT-medewerkers die op dat moment al erg druk zijn. Ook kan het verzamelen van bewijs door de politie herstelpogingen dwarsbomen, zegt hoogleraar cyberveiligheid Michel van Eeten.

Serieus incident

„Bedrijven zijn er vaak beducht voor dat ze de regie kwijtraken. En bij een aangifte moet je ook iets te vertellen hebben. De mensen die het dossier opmaken zijn schaars en waarschijnlijk ontzettend druk”, zegt Van Eeten. Het komt volgens hem daarom ook regelmatig voor dat bedrijven afzien van aangifte na een hack.

Ahold Delhaize zei dat kwaadwillenden IT-systemen van het bedrijf zijn binnengedrongen. Volgens Van Eeten wijst de reactie van het concern erop dat dit een serieus incident was. „Een organisatie van die schaal heeft dagelijks security-incidenten. Je legt het bedrijf alleen half plat als je een signaal hebt dat het goed mis is”, stelt hij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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