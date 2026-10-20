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Inspectie kreeg sinds 2016 meldingen over gezinshuis in Spanje

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg sinds 2016 meldingen over de jeugdzorginstelling ‘Huize Soria’ in Spanje. Dat bevestigt een woordvoerder van de inspectie na berichtgeving van Nieuwsuur. Het gezinshuis kwam in opspraak vanwege de extreme behandelmethodes die er zouden zijn toegepast voordat de instelling begin deze maand haar deuren sloot.

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Huize Soria, een instelling voor jongeren met gedragsproblemen, is opgericht door een Nederlands stel. Via Nederlandse jeugdhulporganisaties werden jongeren gedwongen of vrijwillig in het gezinshuis opgenomen. Halverwege september kwamen zorgen over de locatie voor het eerst naar buiten. Aan Nieuwsuur vertellen oud-cliënten dinsdag over de vernederende en vrijheidsbeperkende maatregelen die er plaatsvonden.

Sinds 2016 kreeg de IGJ „over de jaren heen af en toe een melding over de kwaliteit en veiligheid in de zorginstelling”, laat een woordvoerder weten. Ondanks die meldingen bleven verschillende jeugdzorgorganisaties toch jongeren naar het huis sturen.

‘Laakbaar’

De inspectie heeft geen bevoegdheid om in te grijpen in het buitenland, maar kan misstanden wel melden bij lokale autoriteiten. Na de eerste melding in 2016 heeft de IGJ de Spaanse autoriteiten daarover geïnformeerd, maar nooit bij de lokale inspectiedienst aan de bel getrokken. Een woordvoerder van de inspectie laat weten dat er al die jaren wel contact is geweest tussen Huize Soria en de IGJ.

Minister Mirjam Sterk (Jeugdzorg) werkt aan nieuwe regelgeving waardoor het straks alleen „bij hoge uitzondering” nog mogelijk is om jeugdzorg in het buitenland te laten plaatsvinden. Dat schrijft de CDA-bewindsvrouw in antwoord op Kamervragen. Plaatsing in het buitenland moet „expliciet in het belang van het kind zijn” en volgens de verplichte procedure verlopen.

Dat die procedure nu niet altijd wordt gevolgd, noemt Sterk „laakbaar”. Mede daardoor is niet precies duidelijk hoeveel kinderen precies geplaatst zijn bij Huize Soria. De minister laat dat nog uitzoeken. Zij roept gemeenten op in de tussentijd „uiterst terughoudend” te zijn met plaatsingen in het buitenland.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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