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Inflatie stijgt naar 3,4 procent door hoge brandstofprijzen

De inflatie in Nederland is in september gestegen naar 3,4 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een snelle raming. De stijging komt vooral door de hoge brandstofprijzen. In augustus was de inflatie nog 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder.

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Alleen in mei kwam de inflatie dit jaar hoger uit. Die maand was die 3,5 procent. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen hard gestegen en dat is merkbaar aan de pomp. De prijzen voor benzine en diesel in Nederland zijn afgelopen maand naar recordniveaus gestegen.

Op maandbasis zijn de consumentenprijzen met 0,1 procent gestegen in september. Het CBS komt 13 oktober met meer informatie over de inflatie.

Rente

Deze week kwamen ook al hoge inflatiecijfers uit andere Europese landen. Later op de dag meldt het Europese statistiekbureau Eurostat gegevens over de inflatie in de eurozone.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente dit jaar al twee keer verhoogd tegen de inflatie en mogelijk komt dit jaar nog een verhoging. De ECB heeft een doelstelling voor de inflatie van 2 procent.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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