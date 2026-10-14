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IMF ziet steeds grotere dreiging cyberaanvallen, ook in Nederland

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwt voor toenemende dreiging van cyberaanvallen. Volgens de Nederlandse IMF-bestuurder Marnix van Rij kunnen die ook in Nederland voor grote ontwrichting zorgen. „Wat dacht je van de Rotterdamse haven?”, geeft hij in gesprek met het ANP als voorbeeld van een mogelijk doelwit.

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Hackers kunnen volgens hem ook proberen het stroomnet en het betalingsverkeer lam te leggen. Het fonds beschouwt zulke cyberdreiging als een van de drie grootste gevaren voor de mondiale financiële stabiliteit, naast de flink opgelopen staatsschulden en de mogelijkheid van een AI-bubbel op de beurzen.

Nederland is deze week opgeschrikt door een groot cyberincident bij Albert Heijn. „Multinationals in de wereld worden dagelijks aangevallen”, weet de oud-CDA-politicus die tegenwoordig namens Nederland in het bestuur zit van het IMF.

Kunstmatige intelligentie

De gevolgen kunnen volgens hem ingrijpender zijn wanneer er essentiële infrastructuur wordt aangevallen. Dat laatste is waar het IMF de vele ministers en centralebankiers op wil wijzen die deze week in Bangkok bijeenkomen voor de jaarvergadering van het fonds.

Van Rij voegt toe dat de opmars van kunstmatige intelligentie mede de oorzaak is van de toegenomen cyberdreiging. AI is de laatste tijd een drijfveer van de economie, maar er zitten volgens hem niet alleen positieve kanten aan. AI-modellen zijn nu al zo ver ontwikkeld dat ze op eigen houtje kunnen inbreken in systemen. „Ze kunnen ook veel vernietigen”, aldus Van Rij. „Daar is onlangs niet voor niets voor gewaarschuwd door de topman van Anthropic.”

Cyberweerbaarheid

Of Nederland hiertegen voldoende gewapend is, vindt Van Rij een lastige vraag. „Dat is niet echt mijn expertise”, erkent hij. Nederland heeft volgens hem met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) wel veel kennis in huis.

Uiteindelijk komt het ook neer op voldoende investeren in cyberweerbaarheid, stelt de IMF-bestuurder. Dat geldt volgens hem voor zowel overheden als banken en andere organisaties.

Van Rij ziet op dit vlak met name risico’s bij kleinere bedrijven. Die kunnen de nodige investeringen niet altijd doen. Hij vindt het daarom een goede zaak dat er in Nederland al subsidieregelingen bestaan om kleinere bedrijven te helpen zich weerbaarder te maken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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