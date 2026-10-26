Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hotelketen Fletcher overgenomen door internationale hoteloperator

De grote hotelketen Fletcher Hotels wordt overgenomen door Sunday PropTech, een internationale hoteloperator en vastgoedeigenaar van premium hotels. Fletcher meldt dat er overeenstemming is bereikt over de overname van 100 procent van Fletcher van eigenaar Egeria en het management van Fletcher.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

Fletcher, opgericht in 1997, is naar eigen zeggen de grootste hotelgroep van Nederland met 170 hotels. De keten heeft drie- en viersterrenhotels in Nederland, Duitsland en België, onder meer op locaties aan de kust en in steden. Bij Fletcher werken zo’n 5800 mensen.

De overname vormt volgens een verklaring van Fletcher „een belangrijke stap in de Europese uitbreiding van Sunday PropTech en haar partners”. De afgelopen tien jaar is Fletcher gegroeid door meer dan zestig overnames te doen in Nederland en Duitsland, aldus de keten. „Fletcher heeft een sterke onderneming en een bekend merk in Nederland opgebouwd. We kijken ernaar uit om samen met het managementteam de volgende groeifase te ondersteunen”, zegt Sunday PropTech in de verklaring.

„Fletcher staat er vandaag sterk voor en ik heb er vertrouwen in dat Sunday PropTech en haar aandeelhouders de juiste partners zijn om de onderneming verder te laten groeien”, zegt Mark Wetzels, senior partner bij Egeria.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Vorige Volgende

Reacties