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Inflatie eurozone naar 3,8 procent, hoogste niveau sinds 2023

A board shows the prices of Regular Unleaded and Diesel outside an Asda garage in Liverpool, north west England on September 21, 2026. The limited availability of diesel is a particular cause for concern, with prices recently soaring to record levels in Europe and North America. Paul ELLIS / AFP
ANP / AFP / Paul Ellis

De inflatie in de eurozone is in september gestegen naar 3,8 procent op jaarbasis, aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige schatting. Daarmee ligt de inflatie op het hoogste niveau sinds september 2023.

In augustus was de inflatie 3,2 procent. In februari, voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 1,9 procent. Door de oorlog en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn de olieprijzen sterk gestegen. De gemiddelde Europese dieselprijs klom vorige maand naar een record.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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