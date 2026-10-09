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Acute geldzorgen bij noodlijdende bussenbouwer Ebusco

Fabrikant van elektrische bussen Ebusco kampt met acute geldzorgen. Als de komende weken geen financiering komt om operationele kosten op te vangen, „bestaat er wezenlijke onzekerheid over de continuïteit van Ebusco”, heeft de beursgenoteerde onderneming vrijdag naar buiten gebracht.

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Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de bussenfabrikant eerder in financiële problemen, waardoor Ebusco ook al vaker heeft getwijfeld over zijn voortbestaan. Een probleem lag bij de overgang naar een bedrijfsmodel waarbij de bussen door een fabrikant in China worden gemaakt. Die partner had zijn financiering voor de inkoop van materialen niet op orde. Doordat er telkens net op tijd geld vrijkwam, lukte het Ebusco echter om overeind te blijven.

Nu lijkt de toestand opnieuw kritiek. Om zijn operationele kosten te financieren, heeft Ebusco op korte termijn „aanzienlijke extra financiering” nodig. Ebusco voert hierover gesprekken met een aantal aandeelhouders. Tot nu toe is er geen bindende toezegging verkregen. De bussenproductie staat intussen nagenoeg stil. Ebusco leverde in het derde kwartaal slechts drie bussen op, waarmee het totaal sinds het begin van het jaar op negentien komt.

Personeelsbestand

Ebusco heeft van grootaandeelhouder Gotion wel bijna 5,9 miljoen euro gekregen om een bussenorder uit het Franse Rouen te kunnen afronden. Daarmee zouden betalingen gedaan kunnen worden om ervoor te zorgen dat de bussen daadwerkelijk kunnen worden geleverd. Dit bedrag is expliciet niet bedoeld om de normale operatie te bekostigen.

Het bedrijf uit het Brabantse Deurne probeert ondertussen te bezuinigen, onder meer door het personeelsbestand te laten inkrimpen. Ebusco telde eind juni 248 voltijdsmedewerkers; eind september waren dat er nog maar 230. Daarnaast wordt naarstig gezocht naar extra geld.

Alternatieven

Eerder meldde Ebusco dat het werkte aan een oplossing waarbij miljoenen beschikbaar zouden komen via een Aziatische partner. Gotion is bereid een garantie te verstrekken, maar dan moet er wel eerst een concrete nieuwe order komen. Dat laatste kan lastig worden. Eerder meldde Ebusco juist dat klanten bestellingen annuleerden, omdat ze niet langer op hun bussen van het bedrijf wilden wachten.

Ebusco benadrukt ook open te staan voor alternatieve opties. Er lopen bijvoorbeeld „strategische” gesprekken over de busactiviteiten, voor een mogelijke joint venture of een andersoortige transactie. Maar die gesprekken zijn nog in een vroeg stadium en vrijblijvend.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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