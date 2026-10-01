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Met ebola besmette AzG-medewerker naar Nederland voor behandeling

This photograph shows a general view of the Leiden University Medical Center (LUMC) hospital in Leiden on May 6, 2026, as The Netherlands awaits a possible arrival of people evacuated from a cruise ship hit with a deadly outbreak of hantavirus. The MV Hondius cruise ship off Cape Verde has been at the centre of an international health scare since May 2, when the UN's health agency WHO was informed that three passengers had died of suspected hantavirus. Two sick crew members and one other person who had been in contact with a confirmed case were evacuated from the Dutch-flagged cruise ship. Lina Selg / AFP
ANP / AFP / Lina Selg

Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen (AzG) krijgt een behandeling in Nederland. Dat maakte de medische hulporganisatie bekend. De medewerker, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo.

De patiënt wordt donderdag opgenomen in ziekenhuis LUMC in Leiden, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

AzG zegt erg mee te leven „met deze medewerker die, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, besmet is geraakt. De maatregelen om dat te voorkomen zijn secuur en uitgebreid, maar AzG-medewerkers werken onder zware en complexe omstandigheden met patiënten die regelmatig ernstig ziek worden binnengebracht. Daardoor kan het risico op besmetting nooit helemaal worden uitgesloten.”

Opname

De patiënt wordt donderdag „met een privévliegtuig onder medische begeleiding gerepatrieerd en bij aankomst rechtstreeks naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht en in strikte isolatie opgenomen”, schrijft minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het LUMC is volgens de VVD-minister voorbereid op de opvang, screening en verzorging van ebolapatiënten.

Volgens AzG vormt de komst van een ebolapatiënt geen gevaar voor mensen in Nederland.

Ebola kan leiden tot onder meer ernstige bloedingen. De ziekte wordt via lichaamsvloeistoffen overgedragen. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen woedt momenteel een grote uitbraak.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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