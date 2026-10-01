Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Met ebola besmette AzG-medewerker naar Nederland voor behandeling

Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen (AzG) krijgt een behandeling in Nederland. Dat maakte de medische hulporganisatie bekend. De medewerker, van wie de identiteit niet bekend wordt gemaakt, raakte besmet tijdens een uitzending in de Democratische Republiek Congo.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De patiënt wordt donderdag opgenomen in ziekenhuis LUMC in Leiden, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

AzG zegt erg mee te leven „met deze medewerker die, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, besmet is geraakt. De maatregelen om dat te voorkomen zijn secuur en uitgebreid, maar AzG-medewerkers werken onder zware en complexe omstandigheden met patiënten die regelmatig ernstig ziek worden binnengebracht. Daardoor kan het risico op besmetting nooit helemaal worden uitgesloten.”

Opname

De patiënt wordt donderdag „met een privévliegtuig onder medische begeleiding gerepatrieerd en bij aankomst rechtstreeks naar het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebracht en in strikte isolatie opgenomen”, schrijft minister Sophie Hermans (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het LUMC is volgens de VVD-minister voorbereid op de opvang, screening en verzorging van ebolapatiënten.

Volgens AzG vormt de komst van een ebolapatiënt geen gevaar voor mensen in Nederland.

Ebola kan leiden tot onder meer ernstige bloedingen. De ziekte wordt via lichaamsvloeistoffen overgedragen. In de Democratische Republiek Congo en omliggende landen woedt momenteel een grote uitbraak.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties