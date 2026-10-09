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Curatoren verkopen fietsmerken Batavus en Babboe aan Dutech

Fietsmerken Batavus, KOGA en Babboe maken een doorstart. De curatoren van de failliete fietsenfabrikant Accell verkopen de rechten op de bekende Nederlandse merken aan investeringsmaatschappij Dutech. Ook het IT-platform van Accell, de Hongaarse activiteiten en mogelijk een deel van het personeel gaan mee naar de nieuwe eigenaar.

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Het in Singapore gevestigde Dutech is eigenaar van verschillende merken, met name in de fietsen- en veiligheidsbranche. Zo horen het Duitse Kreidler en Prophete bij het bedrijf, dat wereldwijd 3100 medewerkers heeft. Er waren al langer geruchten dat Dutech de voornaamste kandidaat was om merken van Accell over te nemen. Hoeveel het bedrijf betaalt is niet bekendgemaakt.

Accell werd in augustus failliet verklaard. De Nederlandse fietsenfabrikant kwam na de coronaperiode in financiële problemen doordat het opgescheept zat met onverkochte voorraden. Het fietsconcern kampte ook met andere moeilijkheden, zoals een massale terugroepactie van Babboe-bakfietsen. Na het bankroet zijn de curatoren een hele tijd bezig geweest om de mogelijkheden voor een doorstart te onderzoeken.

Fietsenvoorraad

Er leek aanvankelijk veel interesse voor de onderneming met zo’n 2000 medewerkers, maar veel partijen bleken slechts delen van het bedrijf te willen hebben. Eind vorige maand werd bekend dat 12GO Biking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, de fietsenvoorraad overnam.

Nu volgt dus een deal voor de merkrechten. Volgens de curatoren waarborgt dit het voortbestaan van de bekende Nederlandse merken: „Zij blijven op de markt en worden door Dutech verder ontwikkeld.” Een woordvoerder van de curatoren kan niet direct aangeven wat de doorstart betekent voor mensen die bijvoorbeeld nog garantie hadden op een fiets van een van de merken.

Veel over de doorstart is nog onduidelijk. Zo is ook nog niet bekend voor hoeveel medewerkers er straks nog werk is. Het IT-platform gaat sowieso pas op een later moment over naar Dutech. Voorlopig gebruiken de curatoren het platform nog voor de verdere afwikkeling van het faillissement. Ook lopen er nog gesprekken over de verkoop van overige Accell-onderdelen. Dit betreft onder meer de onderdelentak. De curatoren verwachten hierover op een later moment mededelingen te kunnen doen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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