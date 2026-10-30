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Binance schat dat ruim 6 miljard dollar gemoeid is met cryptohack

Cryptoplatform Binance zegt dat er 6,3 miljard dollar (omgerekend 5,6 miljard euro) betrokken is bij wat inmiddels wordt omschreven als de grootste hack in de geschiedenis van crypto. Ongeveer de helft van dat bedrag is bevroren om grootschalige diefstal bij de grootste cryptobeurs ter wereld te voorkomen.

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„De geschatte totale impact bedraagt ongeveer 6,3 miljard dollar”, schreef Binance in een bericht op X. „We werken samen met blockchainpartners om de getroffen tegoeden te bevriezen. Tot nu toe is ongeveer 3 miljard dollar on-chain bevroren.”

Binance heeft alle opnames tijdelijk stopgezet. Het bedrijf verwacht dat binnen 48 uur te hervatten. Alle verliezen worden door de cryptobeurs vergoed en het geld van gebruikers is „veilig”, stelt Binance.

‘Veiligheidsincident’

In de nacht van donderdag op vrijdag werd duidelijk dat Binance kampte met een „veiligheidsincident”, waardoor het bedrijf maatregelen aankondigde, zoals het bevriezen van miljarden aan cryptomunten en het stilleggen van de handel in bepaalde producten.

Binance zegt zelf dat het incident mogelijk te maken heeft met een „gecompromitteerde” laptop van een softwareontwikkelaar. Blockchain-analysebedrijf TRM Labs stelt dat Noord-Koreaanse hackers achter de roof zitten.

Nederland

Deze maand nog meldde zakenkrant Financial Times dat de Europese Unie vragen stelde aan Binance over het voortzetten van zijn activiteiten in het landenblok, nadat het bedrijf eerder dit jaar geen vergunning had gekregen en zijn activiteiten in de EU juist moest afbouwen.

Binance is sinds 2023 al weg uit Nederland. Het bedrijf kreeg een jaar eerder een miljoenenboete van De Nederlandsche Bank, omdat het cryptodiensten aanbood in Nederland zonder een wettelijk vereiste registratie bij DNB.

Vlak na het nieuws daalden cryptomunten in waarde. Zo verloor de bitcoin bijna 5 procent en Ethereum bijna 6 procent. Inmiddels zijn die verliezen voor het merendeel weggewerkt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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