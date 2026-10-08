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BAM koopt bouwbedrijf in ondergrondse infrastructuur A.Hak

De beursgenoteerde bouwer BAM neemt A.Hak over, een aannemersbedrijf gespecialiseerd in ondergrondse infrastructuur. Het bedrijf wordt bij de overname gewaardeerd op ruim 500 miljoen euro.

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Met de overname wil BAM zijn positie versterken op de „snelgroeiende Nederlandse markt voor energie- en waterinfrastructuur”. A.Hak is onder meer gespecialiseerd in het aanleggen van transportleidingen, bijvoorbeeld voor gas, water en elektra.

A.Hak blijft zelfstandig opereren onder de eigen naam en met de huidige leiding. Bij het bedrijf werken ongeveer negenhonderd mensen. Er zijn geen plannen om te reorganiseren bij het bedrijf vanwege de overname. De transactie is een groeiacquisitie, benadrukt een woordvoerder van BAM. „De vraag overstijgt de capaciteit. We hebben iedereen nodig bij de energie- en watertransitie.”

Investeringen

De vraag naar ondergrondse infrastructuur in Nederland stijgt sterk, licht BAM de overname toe. Netbeheerders van elektriciteit en gas willen de komende jaren honderden miljarden investeren. Ook wordt er steeds meer geïnvesteerd in waterinfrastructuur.

Het hoofdkantoor van A.Hak zit in het Gelderse Tricht. Het bedrijf is met name actief in Nederland, maar doet ook projecten over de grens. Het Nederlandse familiebedrijf heeft dit jaar een verwachte omzet van ongeveer 425 miljoen euro.

De overname wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond, afhankelijk van onder meer goedkeuring door toezichthouders.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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