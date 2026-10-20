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Nog steeds lege schappen bij AH, vooral bij groenten en fruit

Bij verschillende supermarkten van Albert Heijn verspreid over het land zijn dinsdag nog veel lege schappen te zien, hebben verslaggevers van het ANP waargenomen. Vooral de schappen groenten en fruit zijn vaak nog behoorlijk leeg. AH zelf zegt al een aantal dagen dat de winkels weer volledig en meerdere keren per dag worden bevoorraad.

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Moederbedrijf Ahold Delhaize ondervindt al ruim een week hinder van een cyberaanval, waardoor onder meer de bevoorrading van de winkels ernstig verstoord raakte. In een Albert Heijn-supermarkt in Bergen op Zoom zijn uiteenlopende producten nog steeds beperkt beschikbaar, waaronder verse sperziebonen, sla, spruitjes, biologische yoghurt, chips, bier en toiletpapier.

Ook bij Albert Heijn in Leidschenveen zijn veel lege schappen te zien bij groenten en fruit. Een medewerker zei desgevraagd dat de schappen nu eenmaal „niet in één keer weer vol zijn”. Ook bij een AH-super in Den Haag zijn hier en daar wat legere schappen, hoewel bijna alles voorradig is. Alleen alle eieren zijn op.

Gebruikelijke niveau

Bij een AH to go-winkel in Den Haag waren onder andere alle verpakte broodjes op. Albert Heijn in het Zeeuwse Kapelle biedt op sociale media zijn excuses aan dat bepaalde houdbare producten in de winkel nog minder goed beschikbaar zijn.

Albert Heijn herhaalde dinsdag in een schriftelijke reactie dat de bevoorrading van de winkels inmiddels volledig is hervat. „Zowel houdbare als verse producten worden weer volgens het reguliere ritme geleverd, en dat geldt voor alle productgroepen. Het kan nog even duren voordat de beschikbaarheid van alle producten in iedere winkel weer helemaal op het gebruikelijke niveau is. Daardoor kan het beeld per winkel en per moment nog verschillen. We werken er hard aan om dit verder te verbeteren”, stelt een woordvoerster.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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