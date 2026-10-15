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Albert Heijn: reguliere leveringen aan winkels volledig hervat

Albert Heijn heeft de leveringen van houdbare en versproducten aan winkels in het hele land volledig hervat. Dat meldt de supermarktketen in een update over het cyberbeveiligingsincident dat sinds zondag voor problemen zorgt. Donderdagochtend waren in verschillende Albert Heijn-vestigingen nog lege schappen te zien, vooral van verse producten. Online bestellen is nog altijd niet mogelijk, ook is de website van de supermarktketen nog onbereikbaar.

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Volgens de supermarktketen worden de schappen nu weer voller. Wel kan de beschikbaarheid van producten in winkels verschillen. Albert Heijn verwacht dat de beschikbaarheid in de loop van donderdag „steeds verder” toeneemt „terug naar het normale beeld”.

„Nu de reguliere leveringen aan winkels zijn hervat, richten we ons op het zorgvuldig en veilig herstellen van de volledige dienstverlening”, stelt Albert Heijn. Persoonlijke kortingen en spaaracties zijn nog niet beschikbaar. Opgebouwde koopzegeltegoeden blijven wel behouden. Ook de klantenservice is nog altijd niet bereikbaar.

Onderzoek

Woensdag kondigde Albert Heijn al aan dat na de houdbare producten ook de versproducten weer geleverd zouden worden.

Het onderzoek naar het incident loopt nog. De politie stelde woensdagavond dat er nog geen strafrechtelijk onderzoek loopt en heeft moederbedrijf Ahold Delhaize uitgenodigd om aangifte te doen.

Ahold Delhaize stelt in contact te staan met de relevante autoriteiten en „waar nodig” met hen samen te werken. Op de vraag of er aangifte is of wordt gedaan, wil een woordvoerder „in het belang van het onderzoek” geen antwoord geven. Ahold heeft het incident wel gemeld bij het Nationaal Cyber Security Centrum. Het moederbedrijf van Albert Heijn heeft als groot bedrijf in de levensmiddelensector een meldingsplicht. „We houden ons uiteraard aan alle geldende wet- en regelgeving”, stelt een woordvoerder.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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