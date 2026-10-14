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Experts: cyberincident kost Albert Heijn zeker 10 miljoen euro

Supermarktdeskundigen schatten dat de financiële schade die Albert Heijn door het cyberincident heeft geleden inmiddels zeker 10 miljoen euro bedraagt. De extra kosten die het bedrijf maakt voor het inhuren van IT-experts komen hier nog bovenop.

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Cor Molenaar, emeritus hoogleraar e-marketing van de Erasmus Universiteit Rotterdam, gaat uit van ongeveer 10 miljoen euro. „Maar die schade kan exponentieel oplopen als het steeds langer duurt”, zegt Molenaar.

Retailexpert Erik Hemmes heeft becijferd dat het omzetverlies in de supermarkten en de misgelopen online-omzet tot nu toe zelfs uitkomt op ongeveer 21 miljoen euro.

Door het cyberincident kunnen klanten sinds zondag geen onlinebestellingen plaatsen. Tegelijkertijd zijn veel schappen in de winkels leeg omdat de leveringen vanuit distributiecentra zijn stilgelegd.

ANP

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