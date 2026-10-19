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Moederbedrijf Albert Heijn doet aangifte om cyberincident

Het moederbedrijf van Albert Heijn, Ahold Delhaize, heeft maandag aangifte gedaan bij de politie vanwege het cyberbeveiligingsincident waar het supermarktconcern al ruim een week mee kampt. Dat meldt Ahold Delhaize op zijn website. Het concern meldt dat het verdachte activiteit in zijn IT-infrastructuur heeft opgemerkt en dat het cyberbeveiligingsexperts heeft ingeschakeld om onderzoek te doen. Uit het onderzoek is gebleken dat de verdachte activiteit het gevolg was van „kwaadwillende acties van derden”.

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„We blijven nauw samenwerken met de bevoegde autoriteiten en zullen hun onderzoeken blijven ondersteunen, terwijl we er hard aan blijven werken om de dienstverlening aan onze klanten zo snel mogelijk te herstellen”, aldus Ahold Delhaize. Eerder werd al bekend dat het cyberbeveiligingsincident is gemeld bij het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).

Vanwege het incident had Ahold Delhaize naar eigen zeggen preventief bepaalde systemen offline gehaald. Daardoor waren de websites en apps van merken van Ahold Delhaize onbereikbaar. Onder Ahold Delhaize vallen ook Etos, Gall & Gall en de Amerikaanse supermarktketens Food Lion, Stop & Shop. „Uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat dit de juiste beslissing was”, zegt topman Frans Muller over het offline halen van de systemen.

Websites bereikbaar

De aangifte is gedaan bij de politie in Nederland. Vorige week meldde de politie dat Ahold Delhaize is uitgenodigd om aangifte te doen.

Inmiddels zijn de websites van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall weer bereikbaar, net als de app van de supermarktketen. Albert Heijn meldt in een eigen update dat zijn klanten weer in hun persoonlijke ‘Mijn AH’-omgeving kunnen, waar zij een groot deel van de functionaliteiten weer kunnen gebruiken.

Bevoorrading supermarkten

Het incident leidde tot problemen met de bevoorrading van supermarkten van Albert Heijn, waardoor een aantal schappen in verschillende winkels in Nederland vorige week leeg waren. Albert Heijn meldde eerder al dat de bevoorrading weer volledig is hervat.

Het is momenteel nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen of te laten bezorgen. De keten meldde zondag dat vanaf vrijdag weer bestellingen worden bezorgd. Ook is de klantenservice nog niet bereikbaar. Ahold Delhaize verwacht dat de onlinediensten van zijn Amerikaanse merken de komende dagen ook weer beschikbaar worden.

Hoewel het onderzoek nog loopt, stelt het bedrijf momenteel geen aanwijzingen te hebben dat gevoelige gegevens van klanten, medewerkers of partners zijn buitgemaakt.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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