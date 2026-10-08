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ACM wil tijdafhankelijke nettarieven voor huishoudens

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft donderdag een voorstel gepresenteerd voor tijdafhankelijke nettarieven voor huishoudens en bedrijven met een kleine aansluiting. Dat betekent dat huishoudens meer naar gebruik gaan betalen en worden gestimuleerd om bijvoorbeeld elektrische auto’s op een rustig moment op te laden. Dit moet de ruimte op het volle stroomnet vergroten. Sommige huishoudens zijn hierdoor straks wel honderden euro’s per jaar extra kwijt.

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Nu betalen alle huishoudens hetzelfde voor hun aansluiting op het elektriciteitsnet, ongeacht hun verbruik. In het voorstel van de ACM blijft gemiddeld een derde van het transporttarief een vast bedrag; de rest gaat afhangen van het verbruik en het tijdstip waarop elektriciteit wordt gebruikt.

Vooral huishoudens in een vrijstaande woning met warmtepomp en een elektrische auto worden door het voorstel op kosten gejaagd. Zelfs als ze hun verbruik zoveel mogelijk aanpassen aan de nieuwe regels, betalen ze waarschijnlijk 300 tot 450 euro per jaar meer. Maar als je een klein appartement hebt, ben je straks zo’n 100 tot 200 euro per jaar minder kwijt, becijfert de toezichthouder.

Piekbelasting verlagen

Voor ruim de helft van alle huishoudens pakt het gunstig uit, aldus de ACM. Er komen tijdblokken met lage, normale en hoge tarieven, die verschillen tussen zomer en winter. „Huishoudens kunnen hun rekening verlagen door minder elektriciteit te verbruiken tijdens drukke momenten”, legt de toezichthouder uit.

De tarieven zorgen er volgens inschattingen van netbeheerders voor dat de piekbelasting door huishoudens met een tiende wordt verlaagd. Dat zou betekenen dat ongeveer 700.000 extra woningen kunnen worden aangesloten zonder directe netuitbreiding, aldus de ACM.

Grootverbruikers

Het voorstel is opgesteld na overleg met Energie-Nederland, Netbeheer Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Belanghebbenden kunnen de komende weken reageren op het voorstel, waarna de ACM nog dit jaar een besluit neemt. Voor grootverbruikers zouden de regels gaan gelden per 1 januari 2028. Voor huishoudens en andere kleinverbruikers gaan de nieuwe regels een jaar later in.

Het stroomnet in Nederland is al langer overvol. Duizenden bedrijven staan noodgedwongen op een wachtlijst voor een aansluiting. En vorige maand werd bekend dat voor honderdduizenden stroomaanvragen voor nieuwbouwwoningen geen ruimte is. Netbeheerders investeren inmiddels flink in netuitbreiding, maar zoeken tegelijk andere manieren voor verlichting op het stroomnet.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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