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ACM geeft geen goedkeuring voor overname Unox door Zwanenberg

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen goedkeuring voor de overname van Unox door Zwanenberg. Door de overname zou Zwanenberg vrijwel de enige grote aanbieder worden van rookworsten en kookworsten, waaronder knakworsten, in supermarkten in Nederland, aldus de ACM. Ook zou het concern op het gebied van houdbare soepen een te sterke positie krijgen.

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De ACM ziet het risico dat Zwanenberg deze marktpositie gaat gebruiken om hogere prijzen te rekenen aan supermarkten. Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, zegt hierover: „Wij willen voorkomen dat mensen geconfronteerd worden met hogere prijzen als gevolg van deze overname.” Supermarkten zouden na de overname minder keuze uit leveranciers hebben, met het risico op prijsverhogingen in de winkel. „Dat is onwenselijk, zeker in een tijd waar er al zorgen bestaan over hogere prijzen voor levensmiddelen.”

Levensmiddelenconcern Unilever kondigde in december 2024 de verkoop aan van Unox aan Zwanenberg. De ACM zei in juni vorig jaar al extra tijd te nemen voor onderzoek naar de overname door zorgen over hogere prijzen.

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Zwanenberg is het oneens met de ACM en overweegt om tegen de uitspraak in beroep te gaan. Volgens Zwanenberg concurreren A-merken en huismerken niet met elkaar. „De ACM gooit A-merken en private labels op één hoop. Deze markten zijn echter totaal verschillend.”

Daarnaast laat het bedrijf weten dat er op de internationale markt voldoende aanbieders blijven en dat de ACM het niet hard kan maken dat de overname zou leiden tot prijsstijgingen. Tot slot vindt het bedrijf dat de ACM „de macht van supermarktketens structureel onderschat. Zij hebben juist door hun schaalgrootte een enorm sterke onderhandelingspositie”.

Unilever zegt „zeer teleurgesteld” te zijn over het besluit. Het is nog niet bekend of het moederbedrijf van Unox in beroep gaat tegen de beslissing van de ACM. „We zullen het besluit van vandaag zorgvuldig bestuderen en de komende periode gebruiken om onze vervolgstappen te bepalen”, meldt een woordvoerster.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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