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Politie VK vermoedt voorbereiding terreurdaad bij vliegbasis

Police man a roadblock while posted outside RAF Fairford base in Fairford, south-west England on September 27, 2026, as UK counter-terrorism police investigate an incident near the base in the village of Whelford. British police on September 27 declared a major incident and evacuated villagers living near a base used by the US air force after arresting several men on suspicion of explosives offences. JUSTIN TALLIS / AFP
ANP / AFP / JUSTIN TALLIS

De mannen die zijn aangehouden bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad, meldt de politie. Vijf mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat de politie een melding had gekregen over drie verdachte voertuigen bij de basis.

De contraterrorismepolitie is bezig met onderzoek bij de drie busjes. Op beelden van de BBC is te zien dat robots de voertuigen onderzoeken.

Een gebied van 400 meter rondom de busjes is uit voorzorg afgezet. Daardoor zijn ook zo’n 85 huishoudens geëvacueerd. Zij kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum.

Het is nog niet duidelijk wat het motief zou zijn voor een eventuele aanslag, maar de basis bij Fairford wordt ook gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf die basis bijvoorbeeld aanvallen op Iran uitgevoerd.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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