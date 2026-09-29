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Stations weer vrijgegeven na onderzoek achtergelaten bagage

Zeker vier stations zijn dinsdagochtend kort na elkaar ontruimd geweest omdat daar tassen waren achtergelaten. Dat melden spoorbeheerder ProRail en de politie. Het ging om de stations Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven, laat de NS weten.

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Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar stopten al die tijd geen treinen. Het treinverkeer wordt nu weer opgestart, meldt de NS.

De Rotterdamse politie laat weten dat de eigenaar van de koffer die op Rotterdam Centraal was achtergelaten zich inmiddels heeft gemeld. Er bleek niets gevaarlijks in te zitten.

Verband

Of er een verband bestaat tussen de achtergelaten bagage of dat de situatie op toeval berust, is nog onduidelijk.

„Dat is ook precies de vraag die wij hebben”, liet een woordvoerder van ProRail eerder dinsdag al weten. „We hebben daarover contact met de betrokken instanties.”

In ieder geval gaat de spoorbeheerder de ruim vierhonderd stations in Nederland nu niet preventief controleren. Waar nodig kunnen camerabeelden worden bekeken. De woordvoerder benadrukt dat de kans bestaat dat nu iedere tas als verdacht wordt gezien. „Daar moeten we ook een beetje voor waken”, zegt hij.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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