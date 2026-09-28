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Waterpeil Rijn bij Keulen en Kaub zakt naar laagterecords

De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Scheepvaart op de belangrijke vaarweg wordt daardoor verder verstoord. Het waterpeil bij Keulen bereikte een nieuw laagterecord en lijkt deze week nog verder te dalen. Bij Kaub, een belangrijk knelpunt in de Rijn, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul.

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De lage waterstanden zorgen ervoor dat scheepvaart met veel minder lading dan normaal kan varen. De waterstanden zijn nog lager dan halverwege augustus toen de droogte en hitte voor uitzonderlijk weinig water in de rivier zorgden. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht, wat voor enige verlichting kan zorgen.

Bij Keulen is het waterpeil maandag 40 centimeter en dat gaat volgens cijfers van de Duitse scheepvaartautoriteit (WSA) later deze week naar 36. Het peil bij Kaub, nabij Koblenz, staat op 3 centimeter en gaat deze week richting min 3. Het waterpeil wordt gemeten tegen een vast punt. De vaardiepte bij Kaub is ruim 1 meter dieper dan het waterpeil.

Minder vracht

Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat door de aanhoudend lage waterstanden momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan in dezelfde periode vorig jaar. „Het gaat hierbij om bestemmingen in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Dit betreft een deel van de totale goederenstroom van en naar Rotterdam, grofweg een kwart van alle lading”, aldus het bedrijf.

Het havenbedrijf wijst er ook op dat schepen minder lading kunnen meenemen en vervoerders meer reizen moeten maken om dezelfde hoeveelheid goederen te vervoeren. „Daardoor zijn de kosten hoger en staat de capaciteit onder druk.”

Tegelijkertijd ziet het bedrijf momenteel geen acute verstoringen van de Rotterdamse haven zelf. „De haven blijft operationeel en goederenstromen blijven doorgaan. De effecten zijn vooral zichtbaar verder landinwaarts, waar laagwater een grotere directe impact heeft op de bevaarbaarheid van rivieren en kanalen”, aldus de Rotterdamse haven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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