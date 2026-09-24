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Nazomer houdt aan: volop zon en na het weekend temperaturen tot 24 graden

De herfst mag dan officieel begonnen zijn, van herfstweer is voorlopig nog weinig sprake. Vandaag en morgen kunnen we rekenen op flink wat zon en volgende week stijgen de temperaturen zelfs weer naar zomerse waarden. Maar voordat het zover is, gaan we een bewolkt weekend tegemoet.

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Vandaag schijnt de zon al volop in de ochtend, al drijven er af en toe wat stapelwolken voorbij. De temperatuur ligt rond het middaguur op zo’n 17 graden in het midden van het land. Het blijft ook de rest van de dag vrij zonnig met een klein beetje sluierbewolking. Een jas is niet overbodig als je naar buiten gaat, want met temperaturen tussen de 15 en 17 graden is het wel aan de frisse kant. In het midden en zuidoosten is een jas geen must: de temperaturen liggen daar tussen de 18 en 20 graden.

Zomerse en warme vrijdag

Vrijdagochtend begint behoorlijk fris met in het noordoosten temperaturen tussen de 5 en 10 graden. Na zonsopkomst stijgt het kwik geleidelijk, waarbij de temperatuur rond het middaguur in Groningen en Friesland rond de 15 graden ligt en in het midden en zuiden rond de 17 à 18 graden. Het zonnetje laat zich wederom volop zien, met hier en daar wat sluierbewolking.

Het zonnetje laat zich echter niet wegduwen en krijgt in de middag gezelschap van warmere lucht. Hierdoor kan de temperatuur stijgen naar 20 graden in het noorden, 21 graden in het midden en 22 of 23 graden in de zuidelijke provincies. In Zeeuws-Vlaanderen kan het lokaal zelfs 24 graden worden.

Wisselvallig weekend

In het weekend wordt wisselvalliger weer verwacht. Er trekken dan aardig wat wolkenvelden over het land en zaterdag kan er zelfs een kleine regenbui vallen. Toch is er ook nog ruimte voor de zon. Met temperaturen rond de 18 graden in het noorden en 22 graden in het zuiden blijft het een aangename dag.

Ook zondag wordt het zonnetje afgewisseld met wolkenvelden, maar blijft het op een enkele regenbui na droog. Het wordt een warme zondag met middagtemperaturen van 20 tot 23 graden. In Zuid-Limburg ligt de temperatuur het hoogst met 24 graden. De wind komt uit het zuiden en is meestal matig van kracht.

Volgende week

Maandag wordt het nog warmer dan de voorgaande dagen met temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Toch is een paraplu geen overbodige luxe deze dag: naast zonnige perioden en wolkenvelden moeten we rekening houden met een paar regenbuien. In het westen van het land is de kans op een bui het grootst.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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