Luxe wordt onbetaalbaar: middenklasse keert dure merken steeds vaker de rug toe
Luxeproducten worden voor een steeds grotere groep consumenten onbereikbaar. Ook mensen uit de middenklasse houden de hand op de knip en geven minder geld uit aan dure tassen, schoenen en kleding. Door stijgende prijzen en veranderende koopgewoonten neemt de vraag naar luxegoederen af.
Dat zorgt ervoor dat grote luxemerken steeds meer moeite hebben om klanten aan zich te binden en hun verkopen op peil te houden. Maar waarom zijn die luxeproducten tegenwoordig minder in trek?
Merken richten zich steeds meer op hun rijkste klanten
Consumenten uit de middenklasse kopen minder luxeproducten, waardoor merken zich sterker richten op vermogende klanten. Dat beeld komt naar voren uit onderzoeken van adviesbureaus Bain & Company en Deloitte, waar Reuters over schrijft.
Luxemerken richten zich dus steeds meer op hun rijkste klanten. Prada heeft zijn grote winkel in Milaan bijvoorbeeld uitgebreid met privéruimtes voor klanten. Het Italiaanse modehuis biedt daar meer persoonlijke service aan, schrijft NU.nl.
Luxemerken hebben hun prijzen de afgelopen jaren flink verhoogd, door onder andere inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor zijn veel producten voor een grotere groep consumenten te duur geworden. Maar er is ook een andere trend die meespeelt: consumenten worden kritischer waar ze hun geld aan uitgeven.
Toch groeit de markt naar luxeproducten
Toch groeit de markt voor persoonlijke luxeproducten naar verwachting dit jaar nog wel met 2 tot 4 procent, zeggen de onderzoekers, maar de verschillen tussen merken zijn groot. Ongeveer 60 procent van de luxemerken presteerde in het eerste kwartaal beter dan een jaar eerder, terwijl andere merken juist omzet verloren.
Het is niet zo dat luxeproducten in het algemeen niet meer worden verkocht: andere vormen van luxe worden juist populairder. De Italiaanse brancheorganisatie voor topmerken Altagamma laat weten dat luxe-ervaringen, zoals hotels, reizen en restaurants, dit jaar harder groeien dan veel fysieke luxeproducten als kleding, tassen en andere persoonlijke luxeproducten.
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