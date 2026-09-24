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Wetenschappers vrezen bijna half miljoen doden door super-El Niño: hier vallen de hardste klappen

De huidige ‘Super El Niño’ zorgt nu al voor recordhoge temperaturen, maar de echte piek moet nog komen. Wetenschappers waarschuwen voor extreme hitte die wereldwijd honderdduizenden levens kan kosten. Vooral op het zuidelijk halfrond dreigen de gevolgen groot te worden.

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El Niño is een natuurlijk klimaatverschijnsel waarbij het zeewater in de tropische Stille Oceaan tijdelijk warmer is dan normaal. Dit kan wereldwijd invloed hebben op het weer en onder andere zorgen voor hogere temperaturen, droogte, maar ook juist hevige regenval. Als de opwarming uitzonderlijk sterk is, wordt er ook wel gesproken van een ‘Super El Niño’.

Gevolgen van super-El Niño ‘bijna niet te bevatten’

Wetenschappers van het Climate Impact Lab verwachten dat er in de eerste negen maanden naar verwachting 451.000 extra hittedoden zullen vallen, boven op de slachtoffers die klimaatverandering al eist. De gevolgen van droogte, bosbranden en overstromingen zijn hierbij nog niet eens meegerekend. „Dat is zo’n groot aantal dat het bijna niet te vatten is”, zegt Michael Greenstone, medeoprichter van het Climate Impact Lab en hoogleraar economie.

Hier vallen de meeste slachtoffers

De hitte eist vooral slachtoffers op het zuidelijk halfrond. In Afrika dreigen de komende zes maanden tienduizenden doden te vallen, met Nigeria (31.400 slachtoffers) en Soedan (17.500) als grootste brandhaarden. Niger en Tsjaad volgen met naar verwachting 10.000 en 8.000 sterfgevallen. In Azië treft de hitte vooral Indonesië (19.300 doden) en India (15.800 doden). In Brazilië worden 13.300 hittedoden verwacht.

Voorzorgsmaatregelen treffen

Nu duidelijk is waar ‘Super El Niño’ zal toeslaan, hebben overheden de kans om tijdig in te grijpen, stellen de onderzoekers. Maatregelen zoals waarschuwingssystemen, extra koeltecentra en betere bescherming voor buitenwerkers kunnen de komende maanden tienduizenden levens redden.

Daarnaast spreken de wetenschappers van een ‘ansichtkaart uit onze toekomst’. „De temperaturen die we nu zien, zijn dezelfde die we eigenlijk pas over ongeveer twintig jaar verwachten. Dit fenomeen biedt een blik op wat ons te wachten staat als we niet extra investeren in maatregelen.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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