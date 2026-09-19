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Hulpdiensten bezig mensen veilig uit Brutus Art Space te krijgen

AMSTERDAM - Brandweer rukt uit na een melding. ANP LEX VAN LIESHOUT
ANP / ANP / Lex van Lieshout

Bij Brutus Art Space in Rotterdam zijn hulpdiensten bezig aanwezigen veilig uit het gebouw te krijgen, meldt de veiligheidsregio. In het pand woedt een grote brand.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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