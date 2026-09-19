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Hulpdiensten bezig mensen veilig uit Brutus Art Space te krijgen

Bij Brutus Art Space in Rotterdam zijn hulpdiensten bezig aanwezigen veilig uit het gebouw te krijgen, meldt de veiligheidsregio. In het pand woedt een grote brand.

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ANP

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