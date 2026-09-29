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EU-aanklager: meer dan miljoen telefoons verkocht als nieuw

EPPO, de openbaar aanklager van de Europese Unie, doet onderzoek naar een criminele organisatie die mogelijk meer dan een miljoen gebruikte mobiele telefoons verkocht als nieuw. Negentien Europese landen, inclusief Nederland, waren bij het onderzoek betrokken.

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De organisatie zou de telefoons hebben samengesteld in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Nadat ze waren schoongemaakt en verpakt als nieuwe toestellen, zijn ze naar Nederland verscheept. Vervolgens zijn ze naar Duitsland vervoerd, waar de toestellen online verkocht zouden zijn aan klanten in verschillende landen in de EU. Ook zou de organisatie sinds 2018 via brievenbusfirma’s onwettig een verlaagd btw-tarief hebben toegepast op de onlineverkoop van de mobiele telefoons.

Functionarissen hebben in negentien Europese landen meer dan 160 huiszoekingen en inbeslagnames uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk is een getuige verhoord. Zeven verdachten, onder wie twee leiders van de organisatie, zijn gearresteerd in Oostenrijk, Duitsland en Spanje.

Schade

Consumenten van deze toestellen hebben naar schatting 300 miljoen euro schade geleden. Ook zijn EU-landen 30 miljoen euro aan btw misgelopen.

De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft op verzoek van Duitsland in Nederland onderzoekshandelingen verricht, zegt een woordvoerder. Wat die precies inhielden, wilde de zegsvrouw niet kwijt, omdat de FIOD niet de leider was van het onderzoek.

EPPO startte het onderzoek naar aanleiding van een rapport van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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