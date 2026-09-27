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Politie: groot incident bij door Amerikanen gebruikte basis VK

Members of the US Air Force (USAF) prepare munitions at RAF Fairford in south-west England on March 10, 2026, after USAF B-1 Lancer bomber jets and Air Force Boeing B-52 Stratofortress bombers landed at the RAF base. Fairford is one of two bases, along with the Diego Garcia facility in the Indian Ocean, that the UK has given the US permission to use for
ANP / AFP / Henry Nicholls

Er zijn meerdere mannen gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk, voor het overtreden van de explosievenwet. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Sky News. Er is sprake van een „groot incident” en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum in de buurt. De explosievendienst van de krijgsmacht onderzoekt een aantal voertuigen.

„Wij zijn ervan overtuigd dat dit incident onder controle is”, meldt de politie in een verklaring. „In de omgeving van Whelford worden momenteel enkele locaties ontruimd nadat een groot incident is afgekondigd.”

Een ooggetuige van persbureau Reuters meldt dat gewapende agenten de toegang tot de basis hebben geblokkeerd. Er zijn ook ambulances en brandweerwagens aanwezig in de buurt. De afgelopen dagen werden de beveiligingsmaatregelen op de vliegbasis al aanzienlijk aangescherpt.

Operaties tegen Iran

Volgens persbureau Reuters is de luchtmachtbasis door de Verenigde Staten gebruikt voor het uitvoeren van operaties tegen Iran tijdens de oorlog in het Midden-Oosten.

Het VK zei afgelopen juli dat strijdkrachten klaarstonden om het land tegen elke aanval te beschermen, nadat de Iraanse Revolutionaire Garde had gewaarschuwd geen Amerikaanse bommenwerpers te laten opstijgen vanaf Fairford.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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