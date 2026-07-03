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Volgende coronaverhoren met De Jonge, Keijzer en Maurice de Hond

In de laatste verhoorweek voor de zomerstop verschijnen onder meer oud-zorgminister Hugo de Jonge, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en opiniepeiler Maurice de Hond voor de parlementaire enquêtecommissie corona. De verhoren staan in het teken van vaccinaties en het coronatoegangsbewijs.

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De Jonge sluit de verhoren volgende week vrijdag af. Na het zomerreces wordt hij nog een keer verhoord. Tijdens corona was hij naast minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ook vicepremier. Op vrijdag is het eerst de beurt aan Robèr Willemsen, destijds voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.

Woensdagochtend is het de beurt aan Maurice de Hond. De opiniepeiler was tijdens de pandemie kritisch, onder meer over de verspreiding van het virus. Daarna volgt Keijzer. Zij werd ontslagen als bewindsvrouw omdat zij, in strijd met het kabinetsbeleid, openlijk haar twijfels uitsprak over het coronatoegangsbewijs.

Jaap van Delden trapt de verhoorweek op maandag af. Hij was programmadirecteur vaccinatie COVID-19 bij het RIVM. Daarna wordt Marjolijn Sonnema verhoord, zij is sinds 2020 directeur-generaal Volksgezondheid op het ministerie van VWS.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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