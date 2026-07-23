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Meldpunt ziet geen discriminatie in uitspraak Sophie Straat

Het landelijk meldpunt Discriminatie.nl ziet in de uitspraak van Sophie Straat op het festival Best Kept Secret niet genoeg reden om te denken dat ze discrimineerde op basis van huidskleur of geslacht. Dat staat in een brief die de enkele honderden klagers binnenkort krijgen. Of echt sprake was van discriminatie is aan politie en justitie, verduidelijkt directeur Jerrol Marten donderdag aan het ANP.

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De zangeres vroeg op Best Kept Secret of „alle witte mannen” tijdens een moshpit een stap naar achteren wilden doen om meer ruimte te maken voor vrouwen en personen die tot een minderheid behoren. Discriminatie.nl wijst in haar uitleg naar de verklaring van Straat zelf, waarin ze stelde dat ze met haar uitspraak niemand wilde uitsluiten maar juist ruimte wilde maken voor groepen die zich in een moshpit vaak minder veilig voelen. „Maar wat haar bedoeling hiermee ook is, mensen kunnen zich hierdoor gediscrimineerd voelen. Wij begrijpen dit, maar zien op dit moment niet genoeg reden om te denken dat er discriminatie was op basis van huidskleur of geslacht. Wij hebben hiervoor gekeken naar wat ze precies zei en naar de situatie”, staat in de brief.

Het meldpunt verwijst naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het College voor de Rechten van de Mens, die vinden dat artiesten meer ruimte hebben voor vrijheid van meningsuiting dan anderen. „Ook als het provocerend, schokkend of kwetsend is. Maar ze mogen niet alles zeggen. De vrijheid van meningsuiting stopt waar het strafrecht een grens trekt.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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