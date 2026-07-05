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Tien aanhoudingen in Rotterdam en Dordrecht na Marokko-Canada

In Rotterdam en Dordrecht zijn in totaal tien aanhoudingen verricht die de politie linkt aan de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada van zaterdagavond. Dat meldt een woordvoerder.

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Na de overwinning van het Marokkaanse elftal werd in Rotterdam en Dordrecht feestgevierd. Daarbij ontstond op enkele plekken onrust. Onder meer baldadigheid, het plegen van geweld en het afsteken van vuurwerk waren redenen voor een aanhouding.

De woordvoerder weet niet of de aangehouden personen nog vastzitten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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