Redactie
Redactie Nieuws 5 jul 2026
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Tien aanhoudingen in Rotterdam en Dordrecht na Marokko-Canada

ROTTERDAM - Politie grijpt in en veegt de straten schoon met de mobiele eenheid nadat de sfeer om slaat bij voetbalfans van Marokko die de straat zijn opgegaan na de wedstrijd van Canada tegen Marokko, op het wereldkampioenschap voetbal. MARCO VAN DER CAAIJ / ANP
ANP / ANP

In Rotterdam en Dordrecht zijn in totaal tien aanhoudingen verricht die de politie linkt aan de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada van zaterdagavond. Dat meldt een woordvoerder.

Na de overwinning van het Marokkaanse elftal werd in Rotterdam en Dordrecht feestgevierd. Daarbij ontstond op enkele plekken onrust. Onder meer baldadigheid, het plegen van geweld en het afsteken van vuurwerk waren redenen voor een aanhouding.

De woordvoerder weet niet of de aangehouden personen nog vastzitten.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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