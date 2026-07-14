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Rechtbank laat verbod op overname DigiD-beheerder in stand

De rechtbank in Rotterdam laat het verbod van staatssecretaris Willemijn Aerdts op de overname van Solvinity door Kyndryl voorlopig in stand. Solvinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, had een kort geding aangespannen om de rechtbank te vragen of die de beslissing van de staatssecretaris wilde laten schorsen.

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De staatssecretaris verbood eind mei de overname van Solvinity door het Amerikaanse Kyndryl. Ze deed dat op advies van het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), dat concludeerde dat de overname mogelijk een risico vormde voor het publieke belang. Vanuit de politiek en burgers kwam kritiek op de beoogde deal, waarmee Amerikaanse autoriteiten mogelijk in bepaalde gevallen vertrouwelijke gegevens van Nederlanders in handen zouden kunnen krijgen.

Solvinity maakte bezwaar bij de staatssecretaris en vroeg aan de voorzieningenrechter in Rotterdam om het verbod te schorsen tot er beslist is over het bezwaar. Dat verzoek wijst de voorzieningenrechter af omdat Solvinity de beslissing op het bezwaar kan afwachten zonder dat het onomkeerbare gevolgen heeft. Om die reden gaat de voorzieningenrechter in zijn uitspraak op het grootste deel van de argumenten inhoudelijk niet in, stelt de rechtbank.

Verbod

De staatssecretaris neemt eind september een beslissing over het bezwaar.

De staatssecretaris zal nog moeten onderzoeken of minder verstrekkende maatregelen dan een verbod passend zouden zijn, stelt de rechtbank.

Verschillende maatregelen

„Het is positief dat de rechter heeft aangegeven dat de staatssecretaris in die procedure zal moeten onderzoeken en verduidelijken of minder ingrijpende maatregelen hadden volstaan en daarbij opmerkt dat de staatssecretaris heeft toegezegd dit onderzoek uiterlijk eind september af te ronden”, reageert een woordvoerder van Solvinity.

Het bedrijf pleitte er in de rechtszaak voor dat er verschillende maatregelen denkbaar zijn die de zorgen van de staatssecretaris weg kunnen nemen. „Solvinity blijft zich inzetten voor een oplossing die werkt voor zowel Solvinity als Nederland.”

Het ministerie noemt het goed dat de uitspraak er is, „want dit geeft helderheid voor alle betrokken partijen”, laat een woordvoerder van het ministerie weten. „We vinden het belangrijk dat met deze uitspraak het publieke belang gewaarborgd blijft.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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