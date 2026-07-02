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Nieuw onderzoek: veel meer Nederlandse meisjes dan gedacht zijn slachtoffer van prostitutie in het buitenland

Het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) schat dat tussen 2021 en 2023 zeker 125 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn uitgebuit in België en Duitsland. Volgens het expertisecentrum is de problematiek veel groter dan uit officiële registraties blijkt.

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Volgens het CKM komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er op deze groep slachtoffers nauwelijks zicht. Het expertisecentrum vroeg ruim 200 hulpverleners, politiemensen en andere professionals in binnen- en buitenland naar hun ervaringen. Tussen 2021 en 2023 hadden tientallen hulpverleners signalen dat Nederlandse slachtoffers in België of Duitsland moesten werken.

CKM: officiële cijfers tonen slechts negen slachtoffers

Het CKM schat dat het in deze periode om minstens 125 slachtoffers moet gaan, waarvan een groot deel in België wordt uitgebuit. Opvallend genoeg laten officiële registraties zien dat er in dezelfde jaren slechts negen slachtoffers waren, wat er volgens het CKM op wijst dat er weinig zicht is op de groep die tot prostitutie wordt gedwongen.

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Duitse kentekens brachten onderzoekers op het spoor

Aanleiding voor het onderzoek was de signalering dat meisjes in een open jeugdinstelling in het Nederlands grensgebied regelmatig werden opgehaald door mannen in auto’s met Duitse kentekens. Medewerkers vermoedden dat de jonge vrouwen over de grens seksueel werden uitgebuit. Daarnaast zijn er ook online seksadvertenties en anonieme chats die wijzen op seksuele uitbuiting over de grens.

CKM besloot hier verder onderzoek naar te doen en ontdekte dat het in de praktijk vooral gaat om meisjes en jonge vrouwen die nog thuis wonen of in een instelling zitten. Een deel van hen is minderjarig. De slachtoffers worden vaak ook in Nederland uitgebuit. Het vermoeden is dat de meisjes niet alleen in de prostitutie moeten werken, maar ook criminele klusjes moeten uitvoeren. Het zou hierbij vooral gaan om het smokkelen van drugs.

CKM wil gezamenlijke aanpak van Nederland, België en Duitsland

Het CKM vindt de signalen zo verontrustend dat er volgens hen direct actie nodig is. De organisatie roept ministers in binnen- en buitenland op om een gezamenlijke aanpak te bedenken voor uitbuiting over de landsgrenzen heen. Zij vinden dat niet alleen politiemensen beter moeten samenwerken, maar ook hulpinstanties. Die moeten elkaar beter leren kennen, om elkaar beter in te kunnen seinen als ze mogelijk slachtoffers tegenkomen.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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