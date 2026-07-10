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Je telefoon kan ook oververhit raken: zo voorkom je blijvende schade

Je kent het wel: je loopt in de zon, gebruikt je telefoon en plots wordt je scherm donkerder. Nu moet je nog beter je best doen om in de felle zon op je beeldscherm te kunnen kijken. En daar blijft het niet bij: wil je snel wisselen tussen apps? Helaas, dat gaat ineens een stuk trager. Waarom? Het antwoord is simpel: niet alleen jij als mens kan last hebben van de hitte, ook je smartphone kan er slecht tegen.

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Dat je telefoon warm wordt tijdens het opladen of wanneer je een filmpje kijkt, is normaal. Maar tijdens een hittegolf kan de temperatuur van je toestel snel oplopen. Vooral als je hem in de volle zon laat liggen of intensief gebruikt, kan dat gevolgen hebben voor de prestaties én de levensduur.

Waarom wordt je telefoon zo heet tijdens warm weer?

Smartphones zijn gevoeliger voor hoge temperaturen dan veel mensen denken. Volgens Apple werkt een iPhone het beste bij temperaturen tussen 0 en 35 graden Celsius. Wordt het warmer, dan schakelt het toestel automatisch functies uit om schade aan de batterij en andere onderdelen te voorkomen.

Een telefoon raakt vooral oververhit door:

direct zonlicht;

een warme auto;

navigeren of gamen tijdens warm weer;

intensief gebruik tijdens het opladen;

een defecte batterij of oplader;

softwareproblemen of een app die op de achtergrond blijft draaien.

Dit gebeurt er als je telefoon oververhit raakt

Je merkt het meestal snel als je smartphone te warm is. Zo kan het toestel trager reageren, tijdelijk stoppen met opladen of zelfs helemaal uitschakelen om zichzelf te beschermen. Ook kunnen functies uitvallen. Zo kan het camerasysteem beperkingen krijgen, kan het mobiele bereik minder sterk worden en kan de batterij sneller leeg raken.

Wie zijn telefoon regelmatig te warm laat worden, loopt bovendien het risico op blijvende schade. De batterij slijt sneller en ook andere onderdelen kunnen door de hitte beschadigd raken.

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Laat je telefoon nooit in de zon liggen

De belangrijkste tip is simpel: houd je telefoon uit direct zonlicht. Op het strand, in het park of op een terras kan een toestel al binnen enkele minuten te heet worden.

Leg je smartphone daarom liever in je tas, stop ‘m in je broekzak of leg ‘m onder een handdoek. Ook in de auto is voorzichtigheid geboden. Zelfs als het buiten ongeveer 38 graden is, kan de temperatuur in een geparkeerde auto binnen een uur oplopen tot ruim 60 graden. Een telefoon die op het dashboard of in een bekerhouder ligt, kan daardoor snel oververhit raken.

Wat kun je nog meer doen om oververhitting van je telefoon te voorkomen?

Je kunt de kans op oververhitting verder verkleinen met een paar eenvoudige gewoontes:

Gebruik zware apps, zoals games of streamingdiensten, liever niet terwijl je telefoon oplaadt.

Installeer updates voor je besturingssysteem en apps. Softwarefouten kunnen ervoor zorgen dat een toestel onnodig warm wordt.

Gebruik een betrouwbare oplader. Goedkope opladers van onbekende merken kunnen extra warmte veroorzaken.

Merk je dat je telefoon heet wordt? Stop dan tijdelijk met gebruiken, haal hem uit de zon en laat hem rustig afkoelen.

Wat je vooral niet moet doen, is je telefoon in de vriezer stoppen. Het lijkt misschien een snelle oplossing, maar een oververhitte telefoon in de koelkast of vriezer leggen is geen goed idee. Door de plotselinge temperatuurwisseling kan condens ontstaan, waardoor er vocht in het toestel terechtkomt. Dat kan juist extra schade veroorzaken. Laat een warme smartphone liever vanzelf afkoelen op een schaduwrijke plek voordat je hem weer gebruikt of oplaadt.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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