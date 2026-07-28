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Duizenden mensen bijeen in Amsterdam na aanslag Pride Berlijn

Bij het Homomonument in Amsterdam zijn dinsdagavond enkele duizenden mensen samengekomen om stil te staan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakten tientallen mensen gewond.

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De bijeenkomst begon om 20.00 uur met een minuut stilte. Daarna kwamen verschillende sprekers aan het woord, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Danse. Het influencerstel Karl en Daan, dat zaterdag bij de Pride in Berlijn was, deelde aangeslagen wat ze die avond hadden meegemaakt. Ook staatssecretaris Judith Tielen was aanwezig, evenals meerdere Amsterdamse wethouders en vertegenwoordiging van de Duitse ambassade.

Karl en Daan vertelden dat de gebeurtenis veel indruk heeft gemaakt. Ze zijn „gekwetst en diep bedroefd” door de aanslag op de queer gemeenschap. „Maar angst en haat houden ons niet tegen. Wij zullen Pride vieren”, besloten ze, waarna ze een stevig applaus kregen van de aanwezigen. Sommigen waren zichtbaar geëmotioneerd.

Moed en veerkracht

Halsema refereerde in haar speech aan Berlijn als „stad van de vrijheid”, een stad die al zoveel heeft meegemaakt. Het is een aanval op alles waar Berlijn voor staat, zei ze. Amsterdam is volgens haar solidair met de stad en met queer mensen hier en overal ter wereld.

Ze prees de moed en veerkracht van de queer gemeenschap en riep op om hoop te blijven houden. „Hoop zal nooit stil zijn. We zullen winnen als we de hoop luid en duidelijk blijven uitdragen.”

Na de toespraken legden de sprekers bloemen bij de waterdriehoek, waarna alle aanwezigen ook een bloem konden neerleggen. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de organisatie om die mee te nemen. Ook werden er kaarsjes aangestoken.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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